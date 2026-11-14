Quốc hội khẩn trương hoàn thiện thể chế, đáp ứng yêu cầu phát triển

Nhiều đại biểu đánh giá cao chất lượng, không khí các phiên thảo luận, chất vấn cũng như sự quyết liệt của Quốc hội nhằm đáp ứng tinh thần “kịp thời, mở đường” cho sự phát triển.

Bảo đảm đồng bộ giữa các luật mới và Luật Thủ đô

Trao đổi với phóng viên, đại biểu Nguyễn Ngọc Việt (Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội) nhìn nhận, đợt 1 của kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI đã diễn ra rất khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, với khối lượng công việc rất lớn là thảo luận về các dự án luật và nghị quyết. Các nội dung này đều rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống người dân, tạo động lực mới để phát triển đất nước.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Việt trả lời phỏng vấn phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội. Ảnh: Phương Thảo

Quốc hội đã làm việc với tinh thần trách nhiệm rất cao, bố trí làm việc cả ngày nghỉ. Tuy nhiên, không vì tiến độ mà ảnh hưởng đến chất lượng. Các đại biểu Quốc hội đã tập trung trao đổi, thảo luận để xây dựng các dự án luật, nghị quyết có chất lượng cao, sát với thực tiễn cuộc sống và bảo đảm tốt nhất quyền, lợi ích của người dân.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Việt cũng đánh giá rất cao các cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án luật, nghị quyết. Theo đại biểu, sau khi được trình Quốc hội, tại các tổ, các đại biểu đã nghiên cứu, thảo luận sôi nổi, thẳng thắn. Trên cơ sở thảo luận tại tổ, các dự án đã được rà soát, chỉnh lý và tiếp tục đưa ra hội trường để thảo luận chung.

Từ kết quả thảo luận tại tổ và hội trường, đại biểu Nguyễn Ngọc Việt cho biết, các cơ quan chủ trì soạn thảo rất nghiêm túc trong tiếp thu các ý kiến đại biểu.

“Dù khối lượng công việc rất lớn, nhưng với những nội dung đã thảo luận và tiếp thu, chúng tôi đánh giá, các dự án luật và nghị quyết của kỳ họp thứ hai sẽ tiếp tục được chỉnh lý, rà soát để trình Quốc hội thông qua với chất lượng cao nhất”, đại biểu Nguyễn Ngọc Việt tin tưởng.

Với Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Ngọc Việt cho hay, các đại biểu công tác ở các cơ quan Trung ương hay tại địa phương, sở, ban, ngành đều đã đưa những kinh nghiệm từ thực tiễn công tác vào tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các dự án luật, nghị quyết, thể hiện tinh thần trách nhiệm rất cao khi tham gia thảo luận tại tổ và hội trường.

Đồng thời, trong quá trình nghiên cứu, thảo luận, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã chú trọng rà soát các đề xuất sửa đổi, bổ sung trong các dự án luật, nghị quyết để xem có những vấn đề gì vướng mắc, không đồng bộ với Luật Thủ đô năm 2026 nhằm tháo gỡ kịp thời. Qua đó tạo sự đồng bộ, tránh việc các luật, nghị quyết được ban hành sau này phủ quyết những thẩm quyền mà Quốc hội đã giao cho Thủ đô.

Đại biểu Đoàn thành phố Hà Nội hy vọng sau đợt 1 của kỳ họp, trong một tuần Quốc hội nghỉ, các cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ tập trung cao nhất, tiếp thu các ý kiến đóng góp tại tổ và hội trường để tiếp tục rà soát, chỉnh lý các dự án, đảm bảo chất lượng tốt nhất trước khi trình Quốc hội thông qua, phục vụ thiết thực cho cuộc sống người dân, doanh nghiệp và đáp ứng yêu cầu phát triển rất cao của đất nước.

Xây dựng hệ thống pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh

Đại biểu Lê Nữ Thùy Dương (Đoàn thành phố Đồng Nai) cũng cho rằng, trong đợt 1 của kỳ họp thứ hai, với tinh thần tập trung, dân chủ, quyết liệt, khẩn trương, Quốc hội khóa XVI đã tiến hành công tác lập pháp với khối lượng lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ.

Từ đó, kịp thời thể chế hóa các chủ trương, quyết sách đúng đắn của Đảng; hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông các nguồn lực, tạo động lực phát triển nhanh và bền vững đất nước; phát huy vai trò tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi để thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới.

Theo đại biểu Lê Nữ Thùy Dương, Quốc hội đã xem xét nhiều nội dung quan trọng, mang tính chiến lược với ba nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Công tác lập pháp; kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và các vấn đề quan trọng khác; hoạt động giám sát của Quốc hội.

Trong đó, nhiều dự án luật có phạm vi điều chỉnh rộng, tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp cũng như sự phát triển của đất nước, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, đầu tư, ngân sách nhà nước, xây dựng và thi hành pháp luật.

Đại biểu Lê Nữ Thùy Dương phát biểu thảo luận tại tổ. Ảnh: PV

Nữ đại biểu Đoàn Đồng Nai nhìn nhận, để xem xét, giải quyết hiệu quả nhiệm vụ lập pháp, chương trình kỳ họp đã được xây dựng khoa học và kỹ lưỡng, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan của Quốc hội và cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp chặt chẽ trong quá trình chuẩn bị và hoàn thiện hồ sơ trình Quốc hội, trên tinh thần chủ động, trách nhiệm cao.

Đồng thời, công tác điều hành linh hoạt của Đoàn Chủ tịch kỳ họp đã tạo không khí dân chủ, cởi mở để các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực thảo luận, tranh luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, thẳng thắn và bám sát thực tiễn.

Bên cạnh đó, với tinh thần khẩn trương, Văn phòng Quốc hội đã tổng hợp ý kiến đại biểu nhanh chóng, đầy đủ, qua đó việc tiếp thu, giải trình các nội dung được tiến hành kịp thời sau các phiên thảo luận.

Với sự nỗ lực của các cơ quan hữu quan và đại biểu Quốc hội, đợt 1 kỳ họp thứ hai đã hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm đề ra.

Nữ đại biểu Đoàn Đồng Nai tin tưởng các cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến xác đáng, hoàn thiện dự thảo trình Quốc hội thông qua tại đợt 2. Qua đó nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp, xây dựng hệ thống pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển, mở rộng dư địa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống của nhân dân và bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước.

Trong phát biểu khai mạc kỳ họp thứ hai, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, về công tác lập pháp, dự kiến Quốc hội sẽ xem xét 47 dự án luật, nghị quyết, trong đó, dự kiến xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết và cho ý kiến đối với 4 dự án luật khác.

Về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và các vấn đề quan trọng khác, Quốc hội sẽ xem xét, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch năm 2026; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và kế hoạch đầu tư công năm 2027; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025 và xem xét các vấn đề quan trọng khác theo thẩm quyền.

Về hoạt động giám sát, Quốc hội sẽ xem xét báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri; công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn.

Theo chương trình, đợt 2 của kỳ họp thứ hai sẽ diễn ra trong hai ngày 20 và 21-11.

Diễn biến kỳ họp được thông tin kịp thời, sinh động, đa chiều Theo đại biểu Lê Nữ Thùy Dương, đáp ứng sự quan tâm của nhân dân, các cơ quan thông tấn, báo chí đã thông tin kịp thời, sinh động, đa chiều về diễn biến kỳ họp; chuyển tải chân thực không khí dân chủ, sôi nổi tại nghị trường cùng những ý kiến tâm huyết của đại biểu đến với cử tri cả nước; trở thành nhịp cầu gắn kết giữa Quốc hội với cử tri, góp phần lan tỏa các quyết sách và tạo đồng thuận xã hội để chính sách sớm đi vào cuộc sống.