Quốc hội khai mạc Kỳ họp thứ 2, xem xét, thông qua 43 dự án luật và nghị quyết

Sáng 17/10, Quốc hội khóa XVI khai mạc Kỳ họp thứ 2 tại Nhà Quốc hội. Kỳ họp được tổ chức theo hình thức họp tập trung và chia thành 2 đợt: đợt 1 từ 17/10-14/11, đợt 2 từ 20-21/11. Kỳ họp dự kiến kéo dài 28 ngày, trong đó Quốc hội bố trí họp 6 ngày thứ Bảy, 1 ngày Chủ nhật.

Từ 15-19/11, Quốc hội nghỉ để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo luật, nghị quyết.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất vào tháng 8/2026. (Ảnh: quochoi.vn)

Về công tác lập pháp, Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua 43 dự án luật, cho ý kiến 4 dự án luật khác.

Trong những dự án luật trình Quốc hội thông qua có nhiều nội dung rất quan trọng, như: Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi); Luật An ninh dữ liệu; Luật Định danh và xác thực điện tử; Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Văn bản quy phạm pháp luật (thay thế Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật); Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi)...

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội… cũng là những nội dung quan trọng dự kiến được Quốc hội xem xét, thông qua.

4 dự án sẽ được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2 và xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 3 gồm: Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam; Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi); Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh; Luật Phát triển công nghiệp văn hóa.

Tại kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, trong đó có Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch năm 2027; tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2026 và dự toán năm 2027, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2027…

Đáng chú ý, tại kỳ họp cuối năm, Quốc hội sẽ dành thời gian chất vấn, trả lời chất vấn và xem xét, quyết định nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có).

Khác so với thông lệ, tại kỳ họp này, Quốc hội dự kiến chỉ dành 1 ngày cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Trong khi đó, thông thường phiên chất vấn tại Quốc hội diễn ra trong 2,5 ngày với phần đăng đàn của 4 bộ trưởng, trưởng ngành cùng Thủ tướng hoặc Phó Thủ tướng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội có văn bản gửi đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố. Kết quả tổng hợp ý kiến cho thấy có 6 lĩnh vực được chọn để chất vấn, gồm: y tế, nông nghiệp - môi trường, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, tài chính, nội vụ.

Trong số này, 2 nhóm lĩnh vực tương ứng với phiên đăng đàn của 2 bộ trưởng sẽ được lựa chọn thông qua ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Trước phiên khai mạc Kỳ họp thứ 2, các đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau khi nghe Chủ tịch Quốc hội phát biểu khai mạc kỳ họp, Quốc hội sẽ nghe Thủ tướng trình bày Báo cáo về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch năm 2027. Tiếp đến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ trình Quốc hội Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 2; Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ nhất. Cuối phiên làm việc buổi sáng, các đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận tại tổ về dự án Luật Bưu chính (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường.