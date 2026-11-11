Quốc hội Israel khóa mới khai mạc, Tổng thống cảnh báo nguy cơ bầu cử lại

Tổng thống Israel Isaac Herzog tham dự lễ tuyên thệ nhậm chức của 120 nghị sĩ Quốc hội Israel khóa 26 tại Jerusalem, ngày 10/11. (Nguồn: Al Jazeera)

Phát biểu tại lễ tuyên thệ nhậm chức của 120 nghị sĩ Quốc hội Israel (Knesset) khóa 26, Tổng thống Herzog nhấn mạnh sự cần thiết phải vượt qua những bất đồng chính trị để sớm ổn định bộ máy lãnh đạo đất nước.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Israel kêu gọi tiến hành điều tra toàn diện vụ tấn công do phong trào Hamas thực hiện ngày 7/10/2023, một trong những vấn đề tiếp tục gây tranh cãi trên chính trường nước này.

Trước đó, ngày 8/11, Tổng thống Israel đã giao cựu Tổng Tham mưu trưởng quân đội Israel Gadi Eisenkot nhiệm vụ thành lập chính phủ mới trong thời hạn 28 ngày.

Tuy nhiên, liên minh do chính trị gia này dẫn vẫn chưa giành được sự ủng hộ của ít nhất 61 nghị sĩ, ngưỡng đa số cần thiết để kiểm soát Quốc hội.

Trước phiên họp đầu tiên của Knesset khóa mới, lãnh đạo phe đối lập Gadi Eisenkot khẳng định quyết tâm “sớm thành lập một chính phủ khẩn cấp quốc gia”.

Bên cạnh đó, chính trị gia này chủ trương thúc đẩy thành lập ủy ban điều tra độc lập về vụ tấn công ngày 7/10.

Đề xuất này vấp phải sự phản đối từ Thủ tướng Benjamin Netanyahu.

Người đứng đầu chính phủ Israel cho rằng, một ủy ban do Tòa án tối cao nước này chỉ định có thể thiếu khách quan đối với chính phủ. Trong khi đó, những bất đồng hậu bầu cử tiếp tục gia tăng khi liên minh của Thủ tướng Netanyahu phản đối kết quả bỏ phiếu ngày 27/10.

Phe này cáo buộc có sự can thiệp từ bên ngoài sau khi các đảng đại diện cho cộng đồng người Arab tại Israel giành tổng cộng 19 ghế trong Quốc hội.

Trong diễn biến khác, đảng Yashar của ông Gadi Eisenkot đã thu thập chữ ký của 61 nghị sĩ mới, yêu cầu sớm tổ chức bỏ phiếu bầu Chủ tịch Quốc hội thay cho cơ chế điều hành tạm quyền hiện nay.

(theo Al Jazeera)