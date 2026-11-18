Quốc hội Israel đang họp khóa mới. (Nguồn: Anadolu)

Báo Times of Israel đưa tin, ông Kahana đánh bại ứng cử viên Ofir Katz thuộc đảng Likud để kế nhiệm ông Amir Ohana, cũng là thành viên Likud. Kết quả bỏ phiếu được xem là bước tiến quan trọng đối với khối trong nỗ lực giành quyền kiểm soát Quốc hội, chương trình nghị sự và các ủy ban.

Ông Ahmad Tibi, người đứng đầu khối nghị sĩ Danh sách chung Arab gọi kết quả này là một “bước đi mang tính đột phá”. Ông nhấn mạnh, lá phiếu của các nghị sĩ thuộc Danh sách chung và những nghị sĩ Arab khác có vai trò quyết định, đồng thời khẳng định đây mới chỉ là khởi đầu.

Trong khi đó, lãnh đạo đảng Dân chủ Yair Golan tuyên bố bước tiếp theo là thay thế chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Ông viết trên mạng xã hội X rằng, việc thay đổi Chủ tịch Quốc hội đã hoàn tất và khối này sẽ tiếp tục hướng tới thay đổi chính phủ.

Từ ngày 18/11, tân Chủ tịch Quốc hội Knesset Kahana dự kiến sẽ lập tức khởi động tiến trình đảo ngược phần lớn chương trình nghị sự của ông Netanyahu. Bên cạnh đó, với xuất thân là người Do Thái sùng đạo, ông Kahana phù hợp với nỗ lực của ông Eisenkot nhằm thành lập một liên minh rộng rãi, bao gồm từ những người theo chủ nghĩa tự do thế tục đến những nhân vật bảo thủ về tôn giáo.

Kết quả bỏ phiếu củng cố vị thế của ông Eisenkot tại Quốc hội trong nỗ lực thành lập chính phủ mới thay thế chính quyền của Thủ tướng Netanyahu, sau cuộc bầu cử ngày 27/10. Ngày 8/11, Tổng thống Isaac Herzog đã giao ông Eisenkot nhiệm vụ thành lập chính phủ sau khi ông nhận được sự đề cử của 67 trong tổng số 120 nghị sĩ Quốc hội, so với 46 nghị sĩ ủng hộ ông Netanyahu.

Theo quy định, ông Eisenkot có 28 ngày để thành lập liên minh cầm quyền và có thể được gia hạn thêm 14 ngày.