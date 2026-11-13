Quốc hội họp riêng xem xét, quyết định công tác nhân sự

Chiều 13/11, tiếp tục Kỳ họp thứ 2, với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua việc bổ sung một số nội dung chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Trình bày tờ trình trước khi biểu quyết, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, căn cứ ý kiến của các cấp có thẩm quyền và đề nghị của các cơ quan, sau khi xem xét cụ thể từng nội dung, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho phép sửa đổi, bổ sung chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Nội dung thứ nhất là bổ sung nội dung Quốc hội xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền vào chiều ngày 13/11.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày tờ trình (Ảnh: Media Quốc hội).

Nội dung thứ hai là điều chỉnh lịch quyết định đối với một nội dung cụ thể: Chuyển nội dung về điều chỉnh địa giới giữa Thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ từ nội dung quyết định, ghi trong nghị quyết kỳ họp sang nội dung xem xét, thông qua Nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính Thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Nội dung này dự kiến được bố trí vào chiều ngày 21/11.

Theo chương trình dự kiến, sau khi xem xét công tác nhân sự, Quốc hội họp ở hội trường để biểu quyết thông qua một số dự án luật và nghị quyết, gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Nghị quyết của Quốc hội về việc kết thúc thực hiện Nghị quyết số 38/2004/QH11 và Nghị quyết số 66/2013/QH13 của Quốc hội về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh.

Cũng trong buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026-2035 và về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa Thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Tổ về: Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (sửa đổi); dự án Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh.