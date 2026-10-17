Quốc hội giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Nhất: Tỷ lệ trả lời đạt 99,9%

Quốc hội Khóa XVI

Trong đó, Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội đã tiếp nhận, nghiên cứu, trả lời 20/20 kiến nghị; Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương đã tiếp nhận, nghiên cứu, giải quyết và trả lời 772/773 kiến nghị.

Cần khắc phục những hạn chế trong giải quyết kiến nghị

Bên cạnh kết quả đạt được, qua giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ ra 4 nhóm vấn đề còn tồn tại trong việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri.

Thứ nhất, việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri tại một số bộ, ngành chưa đúng trọng tâm, chưa làm rõ lộ trình xử lý.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga trình bày Báo cáo. Ảnh QH.

Báo cáo nêu trường hợp cử tri tỉnh Tây Ninh kiến nghị xem xét cơ chế gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đối với các cửa hàng bán lẻ gặp vướng mắc về hồ sơ đất đai. Theo giám sát, trả lời của Bộ Công Thương mới viện dẫn quy định hiện hành, chưa làm rõ nguyên nhân, phạm vi và mức độ ảnh hưởng, cũng như giải pháp xử lý phù hợp. Ủy ban Thường vụ Quốc hội kiến nghị Bộ rà soát tình hình, đánh giá tác động và phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu giải pháp, hướng dẫn thực hiện thống nhất.

Tại tỉnh Lai Châu, cử tri phản ánh sự chưa thống nhất giữa quy định về định mức tiết dạy và định mức giáo viên đối với trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học, gây khó khăn trong bố trí giáo viên. Ủy ban Thường vụ Quốc hội kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá thực tiễn, mức độ thiếu giáo viên và sửa đổi, bổ sung quy định liên quan để phù hợp với đặc thù loại hình trường.

Thứ hai, quyền lợi của cử tri bị ảnh hưởng do một số văn bản quy phạm pháp luật chậm sửa đổi, bổ sung hoặc thiếu thống nhất. Điển hình, Thông tư số 33 năm 2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về phụ cấp chức vụ lãnh đạo cơ sở giáo dục công lập chưa quy định đối với trường phổ thông có nhiều cấp học, tạo khoảng trống chính sách. Ủy ban Thường vụ Quốc hội kiến nghị khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành nghị định về chế độ phụ cấp chức vụ theo lộ trình đã báo cáo trong tháng 10/2026.

Các đại biểu tham gia phiên họp. Ảnh QH.

Một bất cập khác liên quan đến mức hỗ trợ ăn trưa cho trẻ mầm non tại tỉnh Tuyên Quang. Theo báo cáo, trẻ từ 3 đến 5 tuổi được hỗ trợ 360.000 đồng/tháng theo Nghị định số 277, trong khi trẻ ngoài 5 tuổi được hỗ trợ 160.000 đồng/tháng theo Nghị định số 105. Ủy ban Thường vụ Quốc hội kiến nghị sớm sửa đổi quy định, bảo đảm thống nhất, công bằng và làm rõ cách xử lý trong thời gian chuyển tiếp.

Tăng cường phối hợp, bảo đảm trả lời kiến nghị thực chất

Thứ ba, một số kiến nghị chưa được giải quyết kịp thời do phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương chưa chặt chẽ.

Cử tri TP Hồ Chí Minh phản ánh tình trạng thiếu sách giáo khoa trong năm học 2026-2027. Qua giám sát, dù Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản đề nghị các địa phương phối hợp cung ứng sách, tình trạng thiếu sách vẫn xảy ra tại nhiều nơi sau khai giảng. Ủy ban Thường vụ Quốc hội kiến nghị xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, công khai kết quả xử lý và khẩn trương bảo đảm đủ sách giáo khoa, không để tái diễn trong các năm học tiếp theo.

Các đại biểu tham gia phiên họp. Ảnh QH.

Đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Trị về bố trí nguồn lực kéo điện lưới quốc gia và hệ thống cáp quang biển ra đặc khu Cồn Cỏ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện thủ tục, bố trí vốn, xác định rõ trách nhiệm và tiến độ thực hiện.

Thứ tư, một số nội dung trả lời kiến nghị còn thiếu đầy đủ, chưa thống nhất đối với vấn đề được nhiều địa phương quan tâm.

Về giá điện sinh hoạt, cử tri phản ánh những băn khoăn liên quan đến tính minh bạch của cơ cấu giá và tác động đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, người thu nhập thấp. Dù Quyết định số 14 của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 29/5/2025 quy định cơ cấu giá bán lẻ điện sinh hoạt gồm 5 bậc, sau hơn một năm, cơ cấu này vẫn chưa được áp dụng trên thực tế. Ủy ban Thường vụ Quốc hội kiến nghị Bộ Công Thương khẩn trương hoàn thiện, trình ban hành văn bản sửa đổi theo lộ trình, làm rõ thời điểm áp dụng và đánh giá tác động đối với các nhóm hộ sử dụng điện.

Ngoài ra, việc hướng dẫn địa vị pháp lý, mô hình tổ chức Quỹ Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cấp tỉnh của Bộ Khoa học và Công nghệ chưa thống nhất giữa các địa phương. Ủy ban Thường vụ Quốc hội kiến nghị Bộ rà soát quy định, ban hành hướng dẫn thống nhất; trường hợp có bất cập, cần báo cáo Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung.