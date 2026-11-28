Ngày 27/11, Quốc hội Liên bang Đức thông qua ngân sách liên bang năm 2027, với tổng chi tiêu 556 tỷ euro (607 tỷ USD). Dù đã được thông qua, kế hoạch ngân sách vẫn gây nhiều tranh cãi về nguồn tài chính, chính sách thuế và các khoản chi trong những năm tới.

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, trong cuộc bỏ phiếu điểm danh, dự toán ngân sách nhận được 316 phiếu thuận, 260 phiếu chống và không có phiếu trắng. Đáng chú ý, hai nghị sĩ thuộc liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) cũng bỏ phiếu chống.

Bảo vệ dự toán ngân sách trước Quốc hội, Bộ trưởng Tài chính Lars Klingbeil cho biết phần lớn các khoản vay mới sẽ được dành cho quốc phòng và đầu tư cơ sở hạ tầng, trong đó có đường sắt và hệ thống nhà trẻ. Ông nhấn mạnh Đức cần tạo động lực tăng trưởng từ khu vực tư nhân, đồng thời đưa năm 2027 trở thành năm thúc đẩy đầu tư của khu vực tư nhân.

Quang cảnh phiên họp Quốc hội Đức tại Berlin.

Tuy nhiên, phe đối lập cho rằng chính phủ chưa quan tâm đúng mức đến những khó khăn về kinh tế và đời sống của người dân. Lãnh đạo đảng Cánh tả (Die Linke) Ines Schwerdtner chỉ trích việc chính phủ liên tục nhấn mạnh tình trạng khẩn cấp và nguy cơ chiến tranh, trong khi hàng triệu người vẫn phải đối mặt với áp lực tài chính hằng tháng.

Theo kế hoạch đã được thông qua, trong tổng chi tiêu 556 tỷ euro, có 123 tỷ euro được tài trợ bằng các khoản vay mới. Hơn 1/3 ngân sách dành cho các lĩnh vực lao động và xã hội. Chi tiêu quốc phòng dự kiến tăng lên gần 140 tỷ euro, mức cao nhất kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc. Đức cũng dành 12 tỷ euro để hỗ trợ Ukraine.

Ngoài ngân sách chính, Chính phủ Đức dự kiến huy động thêm vốn thông qua hai quỹ đặc biệt, gồm 57,8 tỷ euro dành cho đầu tư cơ sở hạ tầng và bảo vệ khí hậu, và 29,6 tỷ euro dành cho quân đội. Các khoản này sẽ được sử dụng để sửa chữa cầu đường, đường hầm, cải tạo nhà trẻ, cơ sở thể thao và mua sắm trang thiết bị quân sự.

Để bù đắp khoản thiếu hụt 34 tỷ euro trong kế hoạch ngân sách ban đầu, liên minh CDU/CSU và Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) thống nhất tăng một số loại thuế, bao gồm thuế đối với rượu mạnh, đồ uống pha sẵn có cồn và đồ uống có đường.

Một trong những vấn đề gây tranh cãi nhất là kế hoạch giảm thuế điện. Theo thỏa thuận, từ năm 2027, thuế điện sẽ được giảm xuống mức tối thiểu cho phép của Liên minh châu Âu (EU), áp dụng cho cả doanh nghiệp sản xuất, ngành nông, lâm nghiệp và hộ gia đình. Chính sách này dự kiến tiêu tốn khoảng 5 tỷ euro, song hiện mới chỉ được bảo đảm nguồn tài chính cho năm 2027.

Bộ trưởng Tài chính Klingbeil cảnh báo việc xây dựng ngân sách năm 2028 sẽ còn khó khăn hơn, đồng thời cho rằng chính phủ không thể tránh khỏi việc yêu cầu người dân chia sẻ thêm gánh nặng tài chính. Ông cũng kêu gọi các đối tác trong liên minh sớm thống nhất về cải cách thuế thu nhập, tránh để kế hoạch giảm gánh nặng thuế cho người dân trở thành công cụ mặc cả chính trị.

Thủ tướng Friedrich Merz thừa nhận quá trình xây dựng ngân sách lần này diễn ra không suôn sẻ. Những bất đồng kéo dài cho thấy việc cân đối nguồn lực và thống nhất các ưu tiên chi tiêu sẽ tiếp tục là thách thức lớn đối với liên minh cầm quyền Đức trong thời gian tới.