Tại Quốc hội Liên bang Đức (Bundestag), dự luật ngân sách được thông qua với 317 phiếu thuận và 260 phiếu chống. Liên minh CDU/CSU của Thủ tướng Friedrich Merz và Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) ủng hộ dự luật, trong khi các đảng đối lập phản đối.

Theo kế hoạch, chi tiêu quốc phòng năm 2027 đạt 139,6 tỷ euro, tăng 31,4 tỷ euro so với năm trước. Trong đó, hơn 60 tỷ euro được dành cho mua sắm trang thiết bị quân sự nhằm tăng cường năng lực quốc phòng và đáp ứng các mục tiêu của NATO. Ngược lại, ngân sách hợp tác phát triển và viện trợ nước ngoài giảm xuống còn 9,58 tỷ euro, các khoản đóng góp trực tiếp cho Liên hợp quốc cũng bị cắt giảm.

Đức đồng thời dự kiến áp thuế đồ uống có đường từ năm 2028 và tăng khoảng 20% thuế đối với rượu mạnh cùng một số đồ uống có cồn khác. Trong khi đó, thuế điện năng sẽ giảm xuống mức tối thiểu theo quy định của EU từ đầu năm 2027, dự kiến khiến ngân sách liên bang giảm khoảng 5 tỷ euro nguồn thu.

Áp lực tài chính tiếp tục gia tăng khi Đức dự kiến chi 41,9 tỷ euro trả lãi nợ công trong năm 2027, tăng 11,6 tỷ euro so với năm trước. Bộ Tài chính nước này dự báo tỷ lệ nợ công có thể vượt 72% GDP vào năm 2028, trong khi thâm hụt ngân sách năm 2027 có thể lên tới 5,25% GDP.

Phát biểu tại phiên thảo luận ngân sách, Bộ trưởng Tài chính Lars Klingbeil cảnh báo các cải cách tài chính sắp tới có thể đòi hỏi người dân chấp nhận những hy sinh nhất định, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu phân chia công bằng gánh nặng trong xã hội. Chính phủ Đức cũng đang chuẩn bị cải cách hệ thống hưu trí nhằm ứng phó với tình trạng già hóa dân số và chi phí an sinh xã hội gia tăng.

Việc thông qua ngân sách năm 2027 cho thấy Đức ưu tiên củng cố quốc phòng, song vẫn phải đối mặt với thách thức cân đối tài chính, kiểm soát nợ công và bảo đảm an sinh xã hội.