Quốc hội dự kiến xem xét 47 dự án luật, nghị quyết tại Kỳ họp thứ 2

Chiều 16/10, tại Hà Nội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh chủ trì họp báo thông tin về chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Tập trung công tác lập pháp, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội

Theo ông Lê Quang Mạnh, kỳ họp được tổ chức theo hình thức họp tập trung, chia thành hai đợt. Đợt 1 diễn ra từ ngày 17/10 đến 14/11; đợt 2 từ ngày 20 đến 21/11, dự phòng bế mạc ngày 23/11. Kỳ họp dự kiến kéo dài 28 ngày, trong đó Quốc hội bố trí họp 6 ngày thứ Bảy và 1 ngày Chủ nhật.

Từ ngày 15 đến 19/11, Quốc hội nghỉ để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, nghị quyết.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh chủ trì họp báo.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh khẳng định công tác chuẩn bị kỳ họp được tiến hành kỹ lưỡng. Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo Thường trực Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Chính phủ, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tài liệu trình Quốc hội xem xét, quyết định và gửi đại biểu theo quy định.

Cùng với đó, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, bảo đảm an ninh, an toàn, thông tin tuyên truyền, lễ tân, hậu cần và y tế cũng được triển khai nhằm phục vụ kỳ họp chu đáo.

Giới thiệu dự kiến chương trình kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển cho biết về công tác lập pháp, Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết và cho ý kiến đối với 4 dự án luật, nghị quyết, tổng cộng 47 dự án.

Trong số này, có 42 dự án luật và 1 dự án nghị quyết do Chính phủ trình; 1 dự án luật và 1 dự án nghị quyết do Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao trình. Bên cạnh đó, 4 dự án luật được trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp này, dự kiến xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 3.

Cùng với công tác lập pháp, Quốc hội sẽ xem xét tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027; trong đó có báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 261/2025/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Về tài chính, ngân sách, Quốc hội xem xét tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, quyết định dự toán ngân sách nhà nước năm 2027 và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025.

Các phóng viên tham dự họp báo.

Đối với đầu tư công, Quốc hội xem xét tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026, dự kiến kế hoạch năm 2027, trong đó có tình hình phân bổ số vốn còn lại chưa phân bổ của kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương theo Nghị quyết số 27/2026/QH16 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030. Quốc hội cũng sẽ quyết định kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2027.

Dự kiến chất vấn, xem xét nhiều nội dung quan trọng

Về công tác giám sát, Quốc hội sẽ nghe báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp; xem xét các báo cáo về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn, thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Đặc biệt, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn, đồng thời xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền. Ngoài ra, 10 nhóm nội dung do các cơ quan gửi báo cáo sẽ được cung cấp để đại biểu Quốc hội nghiên cứu, phục vụ việc thực hiện quyền giám sát và xem xét các vấn đề theo quy định.

Liên quan đến đề nghị bổ sung chương trình kỳ họp, Chính phủ đề xuất 5 nội dung, gồm: Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch; cơ chế, chính sách phát triển Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi; chủ trương đầu tư đường bộ cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, Quảng Ngãi - Kon Tum và Sơn La - Điện Biên.

Đại biểu Quốc hội cũng đề nghị bổ sung 2 nội dung: Nghị quyết về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ tại khu vực Vườn quốc gia Ba Vì; Nghị quyết về chính sách đặc thù áp dụng chung cho các dự án đường bộ cao tốc giai đoạn 2026 - 2030.

Đối với các đề xuất này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đề nghị Chính phủ chỉ đạo khẩn trương nghiên cứu, rà soát, đánh giá rõ sự cần thiết và khả năng chuẩn bị; gửi hồ sơ, tài liệu chậm nhất ngày 25/10/2026 để các cơ quan của Quốc hội thẩm tra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến và báo cáo Quốc hội trên cơ sở hồ sơ cụ thể của cơ quan trình.