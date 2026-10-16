Quốc hội dự kiến chất vấn 2 bộ trưởng

Ông Hoàng Nam Hải trả lời báo chí (Ảnh: Media Quốc hội)

Dành 1 ngày tiến hành chất vấn

Tại cuộc họp báo về Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI, trả lời về dự kiến các lĩnh vực/bộ trưởng, trưởng ngành chất vấn, trả lời chất vấn tại Kỳ họp này, ông Hoàng Nam Hải, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội cho biết, ngay từ trong tháng 9/2026, Tổng Thư ký Quốc hội đã có văn bản gửi các đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội. Đồng thời, cũng đánh giá các vấn đề được nêu bật từ các cơ quan báo chí, nguồn dư luận xã hội quan tâm, cũng như ý kiến cử tri.

Theo ông Hải, trên cơ sở tổng hợp các nguồn thông tin, 6 lĩnh vực đang được xem xét lựa chọn gồm: y tế; nông nghiệp và môi trường; giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ; tài chính; nội vụ.

“Quốc hội dự kiến lựa chọn 2 trong số 6 lĩnh vực này để chất vấn”, ông Hải nói và cho biết do khối lượng công tác xây dựng pháp luật tại kỳ họp này rất lớn, dự kiến bố trí một ngày để tiến hành chất vấn (ngày 12/11).

Về quy trình lựa chọn, ông Hải cho hay, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát sẽ phối hợp, lấy ý kiến Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội trước khi báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trên cơ sở đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ lựa chọn một số vấn đề xin ý kiến đại biểu Quốc hội quyết định 2 lĩnh vực chất vấn chính thức.

“Đối với 2 lĩnh vực được lựa chọn, dự kiến sẽ có 2 bộ trưởng chịu trách nhiệm trả lời chất vấn chính. Trường hợp nội dung chất vấn liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực như an toàn thực phẩm hoặc quản lý đất đai, các bộ trưởng có liên quan có thể được mời tham gia trả lời, làm rõ những vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý”, ông Hải nêu rõ và cho hay, hiện việc lựa chọn nội dung chất vấn vẫn đang trong quá trình lấy ý kiến theo quy định. Vì vậy, chưa thể xác định cụ thể 2 lĩnh vực và các bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn tại kỳ họp này.

Ngăn ngừa việc thao túng, hình thành giá đất “ảo”

Liên quan đến việc hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), bà Phạm Thị Hồng Yến, Uỷ viên là đại biểu Quốc hội hoạt động tại Uỷ ban Kinh tế và Tài chính cho biết, việc sửa đổi Luật Đất đai năm 2026 là yêu cầu đặc biệt quan trọng được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã giao tại Kết luận số 18.

Trong Kết luận số 18, đây là Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, vay và trả nợ công, đầu tư công trung hạn để có thể thực hiện phấn đấu mục tiêu tăng trưởng hai con số. Đồng thời, tại Nghị quyết 21 của Trung ương về định hướng sửa đổi Luật Đất đai yêu cầu Luật Đất đai cần phải được hoàn thiện và ban hành trong năm 2026.

Tại kỳ họp Không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội đã cho ý kiến đối với các định hướng chính sách của dự thảo này. Tại Kỳ họp này, Quốc hội tiếp tục xem xét và thông qua dự thảo Luật. Tinh thần xuyên suốt của việc hoàn thiện dự thảo Luật là tháo gỡ những điểm nghẽn trong thực tiễn, đồng thời bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp trên cơ sở các chủ trương, chỉ đạo được quy định tại Nghị quyết 21.

Về định giá đất và cơ chế giá đất, theo bà Yến, định hướng là xác định dựa trên dữ liệu và phương pháp khoa học, công khai, minh bạch; tiến hành kết hợp, liên thông giữa dữ liệu đất đai với các dữ liệu chuyên ngành có liên quan để bảo đảm ngăn ngừa việc thao túng cũng như hình thành “giá ảo”. Đồng thời, thực hiện hoàn thiện bảng giá đất, hệ số điều chỉnh và các chính sách tài chính đất đai phù hợp với thực tiễn, bảo đảm công bằng, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư.

Đối với vấn đề thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bà Yến cho biết, tiếp tục phải tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, bảo đảm hài hòa lợi ích, giảm thiểu khiếu kiện, ổn định đời sống của nhân dân cũng như đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án. Trong đó, quy định rõ các trường hợp cho phép thu hồi đất trước khi phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất trước khi hoàn thành việc bố trí tái định cư, bảo đảm phải thật sự cần thiết và cấp bách vì lợi ích chung.

Đồng thời, bổ sung các ràng buộc, cam kết để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân có đất bị thu hồi, cũng như hoàn thiện các quy định thể chế hóa nguyên tắc bảo đảm cải thiện nơi ở, điều kiện sống và sinh kế của người có đất ở bị thu hồi.