Theo đó, Quốc hội quyết nghị điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Cụ thể: điều chỉnh diện tích tự nhiên 40,06 km2 và quy mô dân số là 1.057 người tại khu vực của xã Thịnh Minh, xã Lương Sơn và phường Kỳ Sơn của tỉnh Phú Thọ về thành phố Hà Nội quản lý.

Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Phú Thọ, UBND thành phố Hà Nội tổ chức bàn giao, tiếp nhận địa bàn, dân cư, đất đai, rừng, tài sản, công trình, dự án, hồ sơ, dữ liệu và các nhiệm vụ quản lý nhà nước có liên quan.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Media QH

Việc bàn giao, tiếp nhận phải bảo đảm hoạt động quản lý nhà nước liên tục, thông suốt; hoàn thiện hồ sơ địa giới đơn vị hành chính; rà soát, điều chỉnh các quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật.

Văn bản, giấy tờ có nội dung liên quan đến khu vực được điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính đã được cơ quan, người có thẩm quyền ban hành, cấp trước ngày nghị quyết này có hiệu lực thi hành mà chưa hết hiệu lực hoặc chưa hết thời hạn sử dụng thì tiếp tục được áp dụng, sử dụng theo quy định của pháp luật cho đến khi hết thời hạn hoặc được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, thu hồi bởi cơ quan, người có thẩm quyền.

Hồ sơ thủ tục hành chính liên quan đến khu vực được điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của chính quyền địa phương đã được tiếp nhận hợp lệ mà đến ngày nghị quyết này có hiệu lực thi hành chưa giải quyết xong thì được chuyển giao cho cơ quan có thẩm quyền của thành phố Hà Nội tiếp tục giải quyết theo quy định của pháp luật, không yêu cầu cá nhân, tổ chức nộp lại hồ sơ.

Quốc hội cũng quyết nghị kể từ ngày nghị quyết có hiệu lực thi hành, chế độ, chính sách áp dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội được áp dụng đối với khu vực được điều chỉnh từ tỉnh Phú Thọ về thành phố Hà Nội.

Trường hợp chế độ, chính sách đang được thực hiện đối với khu vực này có mức hưởng cao hơn hoặc thành phố Hà Nội chưa có chế độ, chính sách tương ứng thì tiếp tục được thực hiện cho đến hết thời hạn áp dụng hoặc đến khi cơ quan có thẩm quyền quyết định chế độ, chính sách thay thế, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

Hai xã của thành phố Hà Nội tiếp nhận, bổ sung diện tích đất tự nhiên là Yên Xuân nhận hơn 2.600 ha, Ba Vì nhận gần 1.340ha và 1.057 người từ xã Thịnh Minh. Phần diện tích từ xã Lương Sơn, phường Kỳ Sơn và xã Thịnh Minh về xã Yên Xuân không có dân cư thuộc phạm vi điều chỉnh.

Đầu tư 3 tuyến cao tốc tổng mức đầu tư hơn 162.000 tỷ đồng

Cũng trong sáng nay, Quốc hội thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong. Dự án dài khoảng 119km thuộc địa phận 2 tỉnh Lào Cai và Lai Châu, hình thức đầu tư công.

Sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án là 50.990 tỷ đồng. Nguồn vốn ngân sách nhà nước bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và nguồn vốn hợp pháp khác, trong đó dự kiến bố trí khoảng 48.986 tỷ từ nguồn vốn ngân sách trung ương và 2.004 tỷ tương ứng khoảng 50% sơ bộ chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa phận tỉnh Lai Châu từ nguồn vốn ngân sách tỉnh Lai Châu.

Về tiến độ, Quốc hội yêu cầu chuẩn bị dự án từ năm 2026, thực hiện dự án từ năm 2027, phấn đấu cơ bản hoàn thành dự án năm 2030, hoàn thành và khai thác dự án trong năm 2031.

Quốc hội thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường bộ cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, địa phận tỉnh Sơn La. Dự án dài khoảng 179,5km thuộc địa phận tỉnh Sơn La theo hình thức đầu tư công. Sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án là 63.120 tỷ đồng.

Nguồn vốn ngân sách nhà nước bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và nguồn vốn hợp pháp khác, trong đó dự kiến bố trí khoảng 43.812 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương.

Về tiến độ, Quốc hội yêu cầu chuẩn bị dự án từ năm 2026, thực hiện dự án từ năm 2027, phấn đấu cơ bản hoàn thành dự án năm 2030, hoàn thành và khai thác dự án trong năm 2031.

Quốc hội thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường bộ cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum. Dự án dài khoảng 132km thuộc địa phận tỉnh Quảng Ngãi, hình thức đầu tư công.

Sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án là 48.283 tỷ đồng. Nguồn vốn ngân sách nhà nước bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và nguồn vốn hợp pháp khác, trong đó dự kiến bố trí khoảng 46.236 tỷ từ nguồn vốn ngân sách trung ương và 2.047 tỷ tương ứng khoảng 55% sơ bộ chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa phận tỉnh Quảng Ngãi từ nguồn vốn ngân sách tỉnh Quảng Ngãi.

Về tiến độ, Quốc hội yêu cầu chuẩn bị dự án từ năm 2026, thực hiện dự án từ năm 2027, phấn đấu cơ bản hoàn thành dự án năm 2030, hoàn thành và khai thác dự án trong năm 2031.