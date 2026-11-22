Đưa thể chế trở thành động lực của tăng trưởng

Đại biểu Trần Hoàng Ngân (Đoàn ĐBQH Thành phố Hồ Chí Minh) chia sẻ, ông rất vui mừng khi Kỳ họp thứ hai thông qua khoảng 50 luật và nghị quyết, với nhiều nội dung rất quan trọng, được cử tri quan tâm và doanh nghiệp chờ đợi.

Đại biểu nhìn nhận, trong thời gian vừa qua, đặc biệt là trong 9 tháng đầu năm 2026, đất nước đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, nhất là về tăng trưởng kinh tế và thực hiện được nhiều mục tiêu quan trọng mà Nghị quyết về kinh tế - xã hội năm 2026 đã đề ra.

Một trong những nguyên nhân của thành tựu đó là chúng ta đã kịp thời hoàn thiện thể chế. Chính phủ và Quốc hội đã đồng hành để kịp thời rà soát, ban hành nhiều luật và nghị quyết đáp ứng yêu cầu thực tiễn của xã hội.

Theo đại biểu Trần Hoàng Ngân, cách làm luật hiện nay có nhiều sự thay đổi. Quốc hội xem xét, thảo luận một chuỗi luật có liên quan để cùng gắn kết, đảm bảo tính đồng bộ, thảo luận và ban hành. Ví dụ các luật được cử tri quan tâm như Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, hay các doanh nghiệp quan tâm nhiều đến Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật Thuế, chính sách miễn, giảm thuế, phí...

Tất cả nội dung đó đều được Quốc hội xem xét và thông qua để đáp ứng yêu cầu thực tiễn. “Thể chế sẽ không còn là rào cản mà trở thành động lực của tăng trưởng, giúp kinh tế tăng tốc, phát triển trong thời gian tới”, đại biểu nói.

Bên cạnh đó, đại biểu Trần Hoàng Ngân cho biết, ông đã chất vấn Thủ tướng Chính phủ là làm sao phát huy được tiềm năng, lợi thế của 34 địa phương trong cả nước. Thủ tướng Chính phủ đã trả lời, một trong những kết quả làm được là đẩy mạnh phân cấp, phân quyền theo hướng địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm.

Từ đó, phát huy được tinh thần năng động, sáng tạo của các địa phương, thể hiện qua tăng trưởng 9 tháng đầu năm có sự đóng góp đồng đều của nhiều động lực tăng trưởng tại 34 địa phương trong cả nước. Đấy là thành quả có thể nhìn thấy được trong Kỳ họp thứ hai lần này.

Quốc hội khoá XVI họp phiên bế mạc Kỳ họp thứ hai. Ảnh: media.quochoi.vn

Đánh giá về phần trả lời chất vấn của hai Bộ trưởng và điều hành của chủ tọa, đại biểu nhìn nhận, Thủ tướng Chính phủ cũng như hai Bộ trưởng chỉ vừa nhận nhiệm vụ chưa đầy một năm nhưng đã nắm bắt được những nội dung quan trọng và trả lời thẳng thắn, làm rõ những điều đại biểu Quốc hội đặt ra. Thủ tướng là người trả lời sau cùng cũng đã bao quát tất cả vấn đề mà đại biểu Quốc hội đặt ra. Nhìn chung, theo đại biểu Trần Hoàng Ngân, đây là một phiên chất vấn trọn vẹn, đáp ứng sự mong đợi của cử tri.

Bên cạnh nội dung trả lời chất vấn, nữ đại biểu cũng đánh giá cao sự điều hành linh hoạt, hiệu quả của Chủ tịch Quốc hội trong phiên chất vấn. Theo đó, những nội dung đại biểu Quốc hội đặt ra được Chủ tịch Quốc hội rút gọn để các Bộ trưởng và Thủ tướng trả lời tập trung, giúp phiên chất vấn diễn ra sinh động, không nhàm chán.

Các hoạt động hiệu quả và đi vào thực chất

Đại biểu Nguyễn Thanh Cầm (Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp) cho rằng, trong cả đợt một và đợt hai của Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, các hoạt động của Quốc hội rất hiệu quả và đi vào thực chất.

Nữ đại biểu bày tỏ ấn tượng và đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, đồng hành giữa cơ quan chủ trì soạn thảo và các Ủy ban của Quốc hội trong xây dựng các dự án luật, nghị quyết để đảm bảo chất lượng cao nhất.

Toàn cảnh phiên bế mạc Kỳ họp thứ hai. Ảnh: media.quochoi.vn

Đại biểu cũng rất ấn tượng với phiên chất vấn của Quốc hội. Dù chỉ diễn ra trong một ngày với hai vị Bộ trưởng lần đầu tham gia trả lời chất vấn, nhưng các Bộ trưởng đã nắm rõ công việc, lĩnh vực và trả lời thẳng thắn.

Phần trả lời chất vấn của Thủ tướng Chính phủ tuy ngắn, chỉ trong một giờ, nhưng đã đi vào những vấn đề rất trọng tâm. Những quyết tâm, đối thoại thẳng thắn như vậy sẽ tiếp tục là những quyết sách, đường hướng rõ ràng và quyết tâm của Chính phủ cũng như Quốc hội để thực hiện các vấn đề quan trọng của đất nước.

Nữ đại biểu cũng đánh giá cao sự điều hành, chủ trì của Chủ tịch Quốc hội rất linh hoạt và hiệu quả trong phiên chất vấn. Những vấn đề đại biểu đã phát biểu trong phiên kinh tế - xã hội được Chủ tịch Quốc hội đề nghị các trưởng ngành không cần trả lời lại trong phiên chất vấn để tiết kiệm thời gian, giúp phần chất vấn trọng tâm, trọng điểm, trúng những vấn đề cử tri cả nước quan tâm và mong muốn lắng nghe.

Giữa hai đợt của kỳ họp, các ủy ban của Quốc hội đã phối hợp với Chính phủ và cơ quan chủ trì soạn thảo làm việc với cường độ cao để tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự án luật, bảo đảm chất lượng tốt nhất trước khi trình Quốc hội thông qua.

Theo nữ đại biểu, tinh thần làm việc của Quốc hội và Chính phủ ngày càng đi vào thực chất, thể hiện định hướng quan trọng là Quốc hội kiến tạo những không gian phát triển để các quyết sách của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống nhanh nhất, hiệu quả nhất, đáp ứng mong mỏi của các tầng lớp nhân dân và cử tri cả nước.

Đại biểu Nguyễn Thanh Cầm cũng cho rằng, cách làm luật và sửa luật theo nhóm vấn đề rất khoa học, thuận tiện cho các Bộ trưởng, trưởng ngành khi chỉ đạo các nhóm dự án luật.

Theo đại biểu, các dự án luật không tách rời riêng biệt mà luôn song hành, gắn kết với nhau. Việc cùng thảo luận, cho ý kiến và giải trình từng nhóm dự án luật giúp tiết kiệm được nhiều thời gian. Bởi có những ý kiến liên quan đến một dự án luật thuộc nhóm lĩnh vực này đã được giải đáp khi xem xét một dự án luật khác. Vì vậy, dù thời gian họp không quá dài nhưng số lượng dự án luật cũng như chất lượng rất đáng ghi nhận.

Thông qua 38 luật, 18 nghị quyết Tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XVI đã thông qua 38 luật và 18 nghị quyết, cho ý kiến lần đầu đối với 5 dự án luật. Trong đó, Quốc hội đã quyết định ban hành mới và sửa đổi toàn diện, căn bản 22 luật, bộ luật quan trọng, thông qua 16 luật sửa đổi, bổ sung một số điều trong 38 luật hiện hành. Đồng thời, Quốc hội đã quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027; phê duyệt chủ trương đầu tư 1 chương trình mục tiêu và 3 dự án quan trọng quốc gia; xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội quan trọng khác và quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Quốc hội đã tiến hành phiên chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ đối với lĩnh vực tài chính và khoa học, công nghệ; xem xét các báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; báo cáo giải quyết kiến nghị của cử tri và hơn 50 báo cáo khác được Chính phủ, các cơ quan gửi đến Quốc hội theo quy định của pháp luật…