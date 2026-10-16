Quốc hội đặt quyền và lợi ích của người dân lên trên hết, trước hết

Ông Tráng A Dương, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Hội đồng Dân tộc của Quốc hội:

Không khí thảo luận thể hiện tinh thần dân chủ, trách nhiệm và thẳng thắn

Mặc dù chương trình các kỳ họp Quốc hội khẩn trương, khối lượng công việc lớn, thời gian làm việc kéo dài, nhưng không khí thảo luận tại nghị trường và các phiên thảo luận tổ vẫn thể hiện tinh thần dân chủ, trách nhiệm và thẳng thắn.

Ông Tráng A Dương, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

Các đại biểu đã dành nhiều thời gian nghiên cứu, trao đổi, phân tích những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, nhất là những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của người dân, hoạt động của doanh nghiệp và yêu cầu phát triển đất nước.

Điều đáng ghi nhận là các ý kiến thảo luận ngày càng chú trọng đến những vấn đề thực tiễn, không chỉ dừng ở câu chữ hay kỹ thuật lập pháp, mà đi sâu phân tích tính hợp lý, tính khả thi và tác động của chính sách khi triển khai trong thực tế.

Nhiều ý kiến xuất phát từ kinh nghiệm của địa phương, phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách, qua đó chuyển tải tiếng nói từ cơ sở đến nghị trường, giúp Quốc hội có thêm thông tin thực tiễn để xem xét, hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết.

Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, việc phản ánh tiếng nói từ cơ sở càng có ý nghĩa quan trọng. Bởi thực tế ở những địa bàn này còn nhiều khó khăn về điều kiện kinh tế xã hội, cơ sở hạ tầng, giáo dục, y tế, việc làm, đất ở, đất sản xuất và khả năng tiếp cận các dịch vụ thiết yếu.

Có những chính sách được ban hành với mục tiêu tốt, nhưng khi triển khai tại địa phương vẫn phát sinh vướng mắc do điều kiện thực tế, nguồn lực hoặc cách thức tổ chức thực hiện chưa phù hợp. Vì vậy, trong quá trình thảo luận, đại biểu cần quan tâm làm rõ những khó khăn này, phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời kiến nghị các giải pháp bảo đảm chính sách thực sự đến được với người dân và phát huy hiệu quả.

“Chất lượng thảo luận không chỉ thể hiện ở số lượng ý kiến phát biểu hay thời gian tranh luận, mà quan trọng hơn là những vấn đề được nêu có được cơ quan có thẩm quyền giải trình thỏa đáng, tiếp thu thực chất và chuyển hóa thành các quy định pháp luật rõ ràng, khả thi hay không. Đặc biệt, cần quan tâm đến việc tháo gỡ những vướng mắc trong thực hiện chính sách ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bảo đảm sự công bằng trong tiếp cận các cơ hội phát triển và các dịch vụ thiết yếu”, ông Tráng A Dương cho hay.

Bà Nguyễn Thị Việt Nga, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng:

Quốc hội làm việc với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm và thảo luận thẳng thắn

Các đại biểu Quốc hội cảm nhận rõ qua các kỳ họp là tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm và không khí thảo luận thẳng thắn. Khi nhiều vấn đề quan trọng cần được quyết định, chương trình làm việc có thể bố trí cả vào ngày nghỉ. Với đại biểu, mỗi nội dung đều đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ, bởi sau một quyết định của Quốc hội là những tác động cụ thể đến đời sống người dân và sự phát triển của đất nước.

Bà Nguyễn Thị Việt Nga, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng.

Tại các phiên thảo luận tổ, đại biểu có điều kiện trao đổi sâu, phân tích từng quy định, đưa ra tình huống từ địa phương và cùng làm rõ những vấn đề còn có cách hiểu khác nhau. Ở hội trường, các ý kiến được trình bày tập trung, công khai; những nội dung còn băn khoăn tiếp tục được tranh luận, giải trình. Sự kết hợp đó giúp vấn đề được xem xét từ nhiều góc độ, bổ sung cả căn cứ chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn.

“Tiếng nói của cử tri hiện diện trong chính những câu hỏi đại biểu đặt ra: Quy định này có làm phát sinh thủ tục không; người lao động được bảo vệ ra sao; người yếu thế có tiếp cận được chính sách không; trách nhiệm của cơ quan thực hiện đã rõ chưa? Một phản ánh từ cơ sở, khi được phân tích và đối chiếu với dự thảo luật, có thể trở thành kiến nghị sửa một điều khoản hoặc bổ sung cơ chế bảo đảm thực hiện”, bà Nguyễn Thị Việt Nga cho biết.

Bên cạnh đó, chất lượng thảo luận thể hiện ở khả năng chỉ rõ vấn đề và đề xuất giải pháp có thể tiếp thu. Khi ý kiến từ cuộc sống được chuyển thành quy định phù hợp, khả thi, người dân sẽ cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của hoạt động nghị trường và trách nhiệm của đại biểu.

Bà Nguyễn Thị Sửu, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP Huế:

Không đánh đổi chất lượng luật để lấy tiến độ

Đặc điểm nổi bật của hoạt động nghị trường thời gian qua là khối lượng công việc lớn, yêu cầu xử lý nhiều vấn đề thể chế cấp thiết, trong khi chất lượng và tính khả thi của từng quyết sách vẫn phải được đặt lên hàng đầu. Việc tổ chức các phiên họp, bố trí thời gian thảo luận và tăng cường hoạt động nghiên cứu, chuẩn bị hồ sơ cho thấy yêu cầu ngày càng cao đối với năng lực làm việc, tinh thần trách nhiệm và sự chủ động của mỗi đại biểu Quốc hội.

Bà Nguyễn Thị Sửu, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP Huế.

Giá trị của một kỳ họp không chỉ nằm ở số lượng dự án luật được xem xét hay số lượng nghị quyết được thông qua, mà quan trọng hơn là các vấn đề chính sách đã được phân tích đến đâu, những ý kiến khác nhau đã được lắng nghe và xử lý như thế nào, những bất cập từ thực tiễn đã được nhận diện đầy đủ hay chưa, và các quy định khi ban hành có đủ điều kiện để thực hiện hay không.

Tại các kỳ họp vừa qua, hoạt động thảo luận tại hội trường và tại tổ có vai trò bổ trợ rất quan trọng. Thảo luận tại tổ tạo điều kiện để đại biểu trao đổi tương đối sâu về từng nhóm vấn đề, làm rõ những điểm còn có cách hiểu khác nhau, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và kiến nghị phương án xử lý. Tại hội trường, những vấn đề có ý nghĩa lớn hơn đối với chính sách, quyền và lợi ích của người dân được đặt ra trong không gian thảo luận chung, qua đó giúp cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra và Quốc hội nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ.

Đặc biệt, trong hoạt động lập pháp, Quốc hội không đánh đổi chất lượng luật để lấy tiến độ, không chỉ nhìn vào mục tiêu chính sách mà bỏ qua điều kiện thực hiện và không để lợi ích cục bộ chi phối lợi ích chung. Một quy định có thể hợp lý về mặt ý tưởng nhưng sẽ khó đi vào cuộc sống nếu không rõ trách nhiệm của cơ quan thực hiện, thiếu nguồn lực, thiếu cơ chế phối hợp hoặc tạo ra cách hiểu không thống nhất giữa các luật. Vì vậy, đại biểu cần thẳng thắn chỉ ra những bất cập, đồng thời đề xuất phương án có căn cứ và có khả năng thực hiện.

Tinh thần đó càng có ý nghĩa đối với Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI sắp tới, khi chương trình dự kiến có khối lượng lập pháp lớn, với 38 luật và 7 nghị quyết có tính chất quy phạm pháp luật dự kiến được thông qua. Theo chương trình dự kiến, kỳ họp khai mạc ngày 17/10/2026, làm việc qua hai đợt và bố trí cả ngày cuối tuần trong đợt đầu. Những yêu cầu về thời gian và khối lượng công việc càng đặt ra trách nhiệm phải chuẩn bị kỹ lưỡng, thảo luận thực chất và kiểm soát chặt chẽ chất lượng từng chính sách.

Thực tiễn hoạt động của Đoàn ĐBQH thành phố Huế cho thấy những vấn đề được cử tri phản ánh rất đa dạng. Tại hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề với Đại học Huế ngày 30/9/2026, nhiều nội dung quan trọng được đặt ra, từ định hướng phát triển Đại học Huế trở thành Đại học Quốc gia, hoàn thiện Khu đô thị Đại học Huế tại Trường Bia, nâng cấp cơ sở giáo dục xuống cấp, phát triển nghiên cứu khoa học, xây dựng Trung tâm Công nghệ sinh học miền Trung, đến việc tháo gỡ những vướng mắc giữa các quy định về giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học và khám bệnh, chữa bệnh.

"Tôi cho rằng tiếng nói của cử tri chỉ thực sự hiện diện tại nghị trường khi được phản ánh trung thực, có căn cứ và đúng bản chất vấn đề; không bị giản lược thành những báo cáo tổng hợp chung chung, cũng không bị thay thế bằng nhận định chủ quan của đại biểu. Trách nhiệm của chúng tôi là lắng nghe nhiều chiều, phân tích thấu đáo, bảo vệ những kiến nghị chính đáng và tham gia hoàn thiện các quy định pháp luật trên cơ sở lợi ích chung của đất nước và quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân, bà Sửu nói.