Quốc hội đặt mục tiêu thu ngân sách năm 2027 tăng 9,1%

Phấn đấu thu ngân sách tăng 9,1%

Sáng 9/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2027 với 471/471 đại biểu có mặt tán thành, đạt tỷ lệ 100%.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo, giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết.

Trước khi biểu quyết, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết.

Nghị quyết gồm 6 điều, quy định tổng thu, tổng chi, bội chi ngân sách nhà nước năm 2027; phân chia nguồn thu giữa ngân sách trung ương và địa phương; điều hành ngân sách năm 2026; thực hiện chính sách tiền lương và chính sách xã hội.

Theo Nghị quyết, Chính phủ được giao điều hành chính sách tài khóa chủ động, phối hợp linh hoạt với chính sách tiền tệ và các chính sách khác, bảo đảm nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế.

Mục tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2027 tăng khoảng 9,1% so với thực hiện năm 2026. Để đạt mục tiêu này, Chính phủ tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về thuế, mở rộng cơ sở thu, tăng cường chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế và thu hồi nợ thuế. Các nguồn thu phát sinh từ thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số và khai thác tài nguyên khoáng sản được chú trọng.

Quốc hội yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong phân bổ, giao dự toán và sử dụng ngân sách; ưu tiên kinh phí thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng, bảo đảm phù hợp khả năng cân đối ngân sách và năng lực giải ngân, hấp thụ vốn.

Đối với đầu tư công, Chính phủ phải tập trung triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, nâng cao chất lượng chuẩn bị dự án, đẩy nhanh thủ tục đầu tư, nhất là các dự án trọng điểm và có sức lan tỏa.

Tiết kiệm 5% chi đầu tư công, 10% chi thường xuyên

Một nội dung đáng chú ý của Nghị quyết là yêu cầu thực hiện tiết kiệm ngay từ khâu phân bổ ngân sách năm 2027. Cụ thể, tiết kiệm 5% chi đầu tư công để bổ sung cho các dự án trọng điểm, cấp thiết; tiết kiệm 10% chi thường xuyên để bổ sung nguồn thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Khoản tiết kiệm 10% chi thường xuyên không bao gồm kinh phí cải cách tiền lương, các khoản chi lương, có tính chất tiền lương và các khoản chi cho con người.

Về chính sách tiền lương, Quốc hội quyết nghị bố trí dự toán chi cải cách tiền lương năm 2027 theo đề xuất của Chính phủ tại Báo cáo số 129/BC-CP ngày 16/10/2026. Nguồn tích lũy cải cách tiền lương được sử dụng để bảo đảm các chế độ tiền lương, phụ cấp, thu nhập; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và thực hiện tinh giản biên chế.

Địa phương được sử dụng phần nguồn cải cách tiền lương còn dư để thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành và tinh giản biên chế. Kinh phí cải cách tiền lương từ ngân sách trung ương giao hoặc bổ sung cho địa phương, đơn vị nhưng cuối năm chưa sử dụng hết phải hoàn trả về nguồn tích lũy cải cách tiền lương của ngân sách trung ương.

Đối với năm 2026, Chính phủ được yêu cầu điều hành ngân sách chủ động, linh hoạt, phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu, quản lý chi tiết kiệm, hiệu quả và giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công. Nguồn tiết kiệm chi thường xuyên của địa phương được sử dụng cho các chính sách an sinh xã hội và dự án hạ tầng trọng điểm; phần chưa sử dụng hết được chuyển sang năm 2027 để tiếp tục thực hiện.

Nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2025 dành cho xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền cũng được chuyển sang năm 2027 để tiếp tục triển khai.

Nghị quyết đồng thời yêu cầu quản lý chặt chẽ bội chi ngân sách nhà nước, bội chi ngân sách địa phương, mức vay nợ và nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ; tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân trong quản lý, sử dụng ngân sách.

Việc giám sát thực hiện Nghị quyết được giao cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên theo chức năng, nhiệm vụ. Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán theo quy định pháp luật.