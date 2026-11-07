Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10%, chấm dứt đầu tư sân bay theo phong trào

Với 467/469 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027

Sáng 7/11, với 467/469 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027.

Nghị quyết xác định năm 2027 là năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế và tạo lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân cả nước phấn đấu đạt từ 10% trở lên, GDP bình quân đầu người khoảng 6.100 USD, lạm phát được kiểm soát ở mức khoảng 4,5%.

Với 467/469 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027

30 địa phương được giao tăng trưởng 2 con số, Hải Phòng "gánh" mức cao nhất

Trong mục tiêu chung của cả nước, Quốc hội giao chỉ tiêu tăng trưởng cụ thể cho từng địa phương. Có 30 địa phương được giao mức tăng trưởng từ 10% trở lên, trong khi 4 địa phương có mục tiêu dưới mức này.

Hải Phòng được giao chỉ tiêu cao nhất với 13%, đứng thứ hai là Quảng Ninh 12%. Đây cũng là hai thành phố thuộc nhóm đứng đầu về tăng trưởng kinh tế trong 3 quý đầu năm nay.

22 địa phương cần tăng trưởng từ 10% đến dưới 11%, trong đó có TP HCM, Cần Thơ, Bắc Ninh, Hưng Yên, Nghệ An, Khánh Hòa.

Chỉ 4 tỉnh được Quốc hội giao tăng trưởng GDRP dưới 10% là Sơn La (9,3%), Quảng Trị (9%), Quảng Ngãi (9%) và Đồng Tháp (8,7%).

Hải Phòng được giao chỉ tiêu cao nhất với 13%. Ảnh: Trung tâm Chính trị - Hành chính mới của TP Hải Phòng sau sáp nhập

Chấm dứt đầu tư sân bay, cảng biển theo phong trào

Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng, Quốc hội yêu cầu tiếp tục ưu tiên thúc đẩy kinh tế gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn. Các động lực tăng trưởng truyền thống cần được làm mới, đồng thời khơi thông, đa dạng hóa nguồn lực và các kênh dẫn vốn cho nền kinh tế.

Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; tăng thu ngân sách Nhà nước, tiết kiệm chi, nhất là chi thường xuyên. Chính sách lãi suất, tỷ giá cần được điều hành phù hợp, giảm lãi suất cho vay, hướng tín dụng vào sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên, đồng thời kiểm soát tín dụng ở những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Về đầu tư hạ tầng, Quốc hội yêu cầu tập trung nguồn lực, bảo đảm tiến độ các công trình chiến lược, phát huy liên kết vùng và khai thác hiệu quả các không gian phát triển mới.

Các dự án trọng điểm được nhấn mạnh gồm mạng lưới đường bộ cao tốc, tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, các tuyến đường sắt kết nối quốc tế, đường sắt đô thị; cùng việc đẩy nhanh tiến độ các cảng hàng không quốc tế Long Thành và Gia Bình.

Tuy nhiên, đi cùng định hướng mở rộng không gian phát triển, Quốc hội yêu cầu kiên quyết khắc phục tình trạng địa phương đầu tư sân bay, cảng biển, trung tâm dữ liệu, khu thương mại tự do... theo phong trào, gây lãng phí.

Quốc hội cũng đặt yêu cầu đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình phát triển, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cần tạo được đột phá thực chất, tập trung làm chủ công nghệ chiến lược, công nghệ lõi và sản phẩm công nghệ chiến lược.

Chính phủ nghiên cứu điều chỉnh linh hoạt thuế, phí

Trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết trước khi Quốc hội biểu quyết, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết Chính phủ sẽ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương quyết liệt triển khai nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành và vượt các mục tiêu được giao.

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết trước khi Quốc hội biểu quyết

Trách nhiệm của từng cơ quan, địa phương sẽ được phân công rõ ràng, gắn với tiến độ, thời hạn và kết quả thực hiện.

Về chính sách tài khóa, Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh linh hoạt chính sách thuế, phí, nhất là thuế đối với xăng dầu, phù hợp diễn biến thị trường và khả năng cân đối ngân sách Nhà nước.

Chính phủ cũng sẽ đánh giá hiệu quả các chính sách hỗ trợ để lựa chọn phương án tiếp tục thực hiện trong năm 2027; cải cách hệ thống thuế theo hướng hiện đại, minh bạch, mở rộng cơ sở thu và nuôi dưỡng nguồn thu bền vững.

Cùng với đó, công tác phân tích, dự báo và xây dựng kịch bản điều hành giá sẽ được tăng cường nhằm bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, điều chỉnh phù hợp giá các mặt hàng do Nhà nước quản lý.

Nghị quyết cũng yêu cầu đẩy mạnh cải cách thể chế, xử lý dứt điểm các quy định mâu thuẫn, chồng chéo; cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh và chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp cần được nâng cao hiệu quả.

Người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương được giao trực tiếp chỉ đạo xử lý dứt điểm tình trạng nhà, đất dôi dư; xây dựng cơ chế bảo vệ cán bộ, công chức dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Bên cạnh mục tiêu tăng trưởng, Quốc hội yêu cầu phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe nhân dân.