Theo kết quả kiểm phiếu hôm 19/11, 109 nghị sĩ Đan Mạch ủng hộ thỏa thuận và không có người bỏ phiếu phản đối. Văn kiện được Mỹ, Đan Mạch và Greenland ký kết hồi tháng 9 nhằm tháo gỡ căng thẳng liên quan đến tương lai của hòn đảo có vị trí chiến lược tại Bắc Cực.

Ittoqqortoormiit, Greenland. Ảnh: Unsplash

Greenland là lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch, với dân số khoảng 57.000 người. Hòn đảo này sở hữu nguồn tài nguyên khoáng sản đáng kể và có vị trí quan trọng đối với an ninh Bắc Cực.

Sau cuộc bỏ phiếu tại Copenhagen, văn kiện sẽ có hiệu lực khi Bộ Ngoại giao Đan Mạch gửi công hàm ngoại giao thông báo cho Mỹ rằng các thủ tục phê chuẩn đã hoàn tất.

Theo nội dung thỏa thuận, Mỹ được mở rộng vai trò quân sự tại Greenland, trong đó có khả năng triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa mang tên "Vòm Vàng". Văn kiện đồng thời tái khẳng định chủ quyền của Đan Mạch và quyền tự quyết của người dân Greenland.

Thỏa thuận được xem là bước đi quan trọng nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ngoại giao bùng phát sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần tuyên bố muốn đưa Greenland về quyền kiểm soát của Mỹ.

Hồi tháng 1, ông Trump không loại trừ khả năng sử dụng sức ép kinh tế hoặc sức mạnh quân sự để giành quyền kiểm soát hòn đảo. Những tuyên bố này đã làm gia tăng căng thẳng giữa các đồng minh NATO, đồng thời khiến Đan Mạch và Greenland phải tiến hành nhiều tháng đàm phán với Mỹ.

Greenland có ý nghĩa chiến lược đặc biệt đối với Mỹ và NATO do nằm trên tuyến đường ngắn nhất nối châu Âu với Bắc Mỹ. Đây cũng là nơi đặt căn cứ quân sự ở cực bắc của Mỹ, đóng vai trò quan trọng trong hoạt động giám sát và phòng thủ tại Bắc Cực.