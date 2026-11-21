Chiều 21/11, ngay sau phiên bế mạc kỳ họp, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức họp báo công bố kết quả Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, dưới sự chủ trì của Tổng Thư ký Quốc hội Lê Quang Mạnh.

Quang cảnh buổi họp báo công bố kết quả Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Media Quốc hội.

Quyết định mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, đầu tư 3 dự án cao tốc

Theo ông Nguyễn Văn Hiển, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, điểm nhấn nổi bật nhất của kỳ họp lần này là khối lượng công tác lập pháp đặc biệt lớn, chiếm tới 80% quỹ thời gian làm việc

Tại kỳ họp này, Quốc hội đã xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua 38 luật, 18 nghị quyết (trong đó có 5 nghị quyết quy phạm pháp luật, 12 nghị quyết về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, công tác nhân sự, giám sát và quyết định vấn đề quan trọng và 1 nghị quyết Kỳ họp); tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên trong nhiệm kỳ; cho ý kiến lần đầu đối với 5 dự án luật khác, làm cơ sở cho các cơ quan tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ ba.

Kết quả Kỳ họp tiếp tục khẳng định tinh thần đổi mới, trách nhiệm, chủ động, quyết liệt của Quốc hội trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời thể hiện sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan trong việc kịp thời thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn, tạo cơ sở pháp lý và động lực mới cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Trong lĩnh vực kinh tế - tài chính, Quốc hội đã thông qua nhiều luật quan trọng, tập trung hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về quản lý, phân bổ và sử dụng các nguồn lực của nền kinh tế; đồng thời đổi mới cơ chế, chính sách trong các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, tài chính và phát triển doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới, đặc biệt là việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.

Các phóng viên tham dự buổi họp báo. Ảnh: Media Quốc hội.

Tại Kỳ họp, Quốc hội đã xem xét, thảo luận và quyết định 18 nhóm vấn đề về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, công tác nhân sự và các vấn đề quan trọng khác, trong đó có quyết định chủ trương đầu tư 4 chương trình, dự án quan trọng, xử lý, tháo gỡ các điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội...

Đáng chú ý, Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 xác định đây là năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà và tạo lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội XIV. Mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên được đặt ra gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn và nâng cao đời sống Nhân dân. GDP bình quân đầu người dự kiến khoảng 6.100 USD, CPI tăng khoảng 4,5%, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 36-38% GDP.

Một quyết sách có ý nghĩa chiến lược là thông qua chủ trương đầu tư ba dự án cao tốc lớn: Bảo Hà - Tân Phong, Quảng Ngãi - Kon Tum và Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, địa phận tỉnh Sơn La. Các tuyến đường có tổng mức đầu tư sơ bộ lần lượt 50.990 tỷ đồng, 48.283 tỷ đồng và 63.120 tỷ đồng, dự kiến cơ bản hoàn thành năm 2030, đưa vào khai thác năm 2031. Các dự án được kỳ vọng tăng cường kết nối vùng, giảm chi phí vận tải, mở rộng giao thương, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh tại Tây Bắc, Tây Nguyên và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phát triển nhà ở, nhất là nhà ở xã hội

Cùng với đó, Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) góp phần hoàn thiện đồng bộ thể chế, chính sách về nhà ở và thị trường bất động sản; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phát triển nhà ở, nhất là nhà ở xã hội và hoạt động kinh doanh bất động sản; tăng cường công khai, minh bạch trong quản lý, giao dịch bất động sản, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, hướng tới xây dựng thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, an toàn, ổn định và bền vững.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân được ban hành tiếp tục cụ thể hóa chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Nghị quyết số 68-NQ/TW phát triển kinh tế tư nhân và tháo gỡ vướng mắc trong thực tiễn, với những quy định nổi bật như: Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) 3 năm đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu; miễn thuế TNDN đối với cơ sở giáo dục công lập, cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì lợi nhuận; miễn thuế TNDN, thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; giảm thuế cho doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động là người khuyết tật, người dân tộc thiểu số; đất bỏ hoang chịu thuế suất 0,2%, đất sử dụng không đúng mục đích chịu thuế suất 0,15%... nhằm khắc phục tình trạng đất bỏ hoang gây lãng phí nguồn lực đất đai.

Quốc hội đã thông qua nhiều luật, nghị quyết quan trọng trên các lĩnh vực y tế, văn hóa, thể thao, du lịch, lao động, việc làm và an sinh xã hội; lĩnh vực an ninh, an toàn, chuyển đổi số và đối ngoại; nhóm thuộc lĩnh vực tư pháp...

Bà Phạm Thị Hồng Yến, ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trả lời tại họp báo. Ảnh: Media Quốc hội.

Không chỉ ghi dấu ấn ở công tác lập pháp và quyết định các vấn đề quan trọng, hoạt động giám sát tại Kỳ họp thứ hai tiếp tục được đổi mới theo hướng thực chất, thẳng thắn và đến cùng vấn đề.

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ, Quốc hội đã lựa chọn trúng và đúng hai nhóm vấn đề cốt lõi là tài chính và khoa học công nghệ. Với 65 lượt đại biểu đặt câu hỏi và 7 lượt tranh luận, không khí nghị trường diễn ra sôi nổi, tập trung xoáy sâu vào các rào cản về thể chế, nguồn lực đầu tư, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo.

Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã thể hiện tinh thần cầu thị, nắm chắc tình hình, trả lời thẳng vào vấn đề, không né tránh và đưa ra các giải pháp, cam kết cụ thể. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Công an đã tham gia giải trình nghiêm túc, làm sáng tỏ thêm nhiều vấn đề liên quan.

Cuối phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã thay mặt Chính phủ báo cáo làm rõ những vấn đề thuộc trách nhiệm chung của Chính phủ và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Đánh giá về thành công chung của kỳ họp tại buổi họp báo, Tổng Thư ký Quốc hội Lê Quang Mạnh nhấn mạnh, những kết quả đạt được trong 27 ngày qua không chỉ thể hiện khối lượng công việc khổng lồ mà còn cho thấy tinh thần đổi mới, quyết tâm chính trị và trách nhiệm rất cao của Quốc hội trước nhân dân và đất nước.