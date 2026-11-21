Theo thông tin tại họp báo, tại Kỳ họp thứ hai (Quốc hội khóa XVI), Quốc hội đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, đạt nhiều kết quả nổi bật, vượt mức đề ra so với chương trình thông qua tại đầu Kỳ họp.

Trong đó, về công tác lập pháp, Quốc hội đã dành 80% thời gian kỳ họp cho việc xem xét, thảo luận, thông qua 38 luật, 5 nghị quyết quy phạm pháp luật. Cụ thể, ban hành mới và sửa đổi toàn diện, căn bản 22 luật, bộ luật lớn, quan trọng, mang tính nền tảng của hệ thống pháp luật, tác động trực tiếp và sâu rộng đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, tư pháp, hành chính và bảo vệ môi trường; thông qua 16 luật để sửa đổi, bổ sung một số điều trong 38 luật hiện hành.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh chủ trì họp báo. Ảnh: TRỌNG HẢI

Bên cạnh đó, Quốc hội thông qua 3/5 nghị quyết quy phạm pháp luật quy định các nội dung thí điểm, cơ chế, chính sách đặc thù để giải quyết dứt điểm “điểm nghẽn” pháp lý, tạo đột phá thể chế, thúc đẩy tăng trưởng theo chủ trương của Đảng, nâng cao hiệu quả quản lý và làm sạch dữ liệu, đáp ứng yêu cầu minh bạch thông tin theo chuẩn quốc tế. Đồng thời, Quốc hội cho ý kiến về 5 dự án luật để các cơ quan tiếp tục hoàn thiện, trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp tiếp theo.

Tại Kỳ họp, Quốc hội đã xem xét, thảo luận và quyết định 18 nhóm vấn đề về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, công tác nhân sự và các vấn đề quan trọng khác, trong đó có quyết định chủ trương đầu tư 4 chương trình, dự án quan trọng, xử lý, tháo gỡ các điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Quốc hội cũng tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ, tập trung vào 2 lĩnh vực trọng tâm là tài chính và khoa học công nghệ.

Tại cuộc họp báo, liên quan đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số năm 2027, bà Phạm Thị Hồng Yến, Ủy viên hoạt động chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội cho biết, mục tiêu này thể hiện quyết tâm rất cao nhằm tạo bứt phá trong năm thứ 2 thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030. Để có căn cứ thực hiện mục tiêu tăng trưởng này, Quốc hội đã tiến hành xem xét trên cơ sở đánh giá thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 cũng như các dư địa phát triển và xác định các thách thức đặt ra đối với nền kinh tế. Mục tiêu tăng trưởng hai con số vừa là quyết tâm phát triển, vừa là yêu cầu của Quốc hội trong việc đổi mới căn bản chất lượng điều hành và mô hình tăng trưởng. Trong đó, hiệu quả thực chất, năng suất và đời sống của nhân dân sẽ là thước đo cuối cùng.

Quang cảnh họp báo. Ảnh: TRỌNG HẢI

Đối với công tác giám sát của Quốc hội để bảo đảm các luật, nghị quyết được thông qua nhanh chóng đi vào cuộc sống, ông Hoàng Nam Hải, Ủy viên hoạt động chuyên trách Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội cho biết, Chính phủ và các cơ quan sẽ ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành luật. Đây là một thẩm quyền phái sinh, tức là chỉ được ban hành những văn bản hướng dẫn các nội dung mà luật, nghị quyết của Quốc hội giao. Trong đó, chủ yếu là quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền cũng như các quy định về cải cách thủ tục hành chính để đảm bảo thực hiện các luật, nghị quyết. Theo quy định của pháp luật, văn bản quy phạm quy định chi tiết phải có hiệu lực đồng thời với các luật, nghị quyết để bảo đảm quy định của pháp luật đi ngay vào cuộc sống, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.

Đối với chính sách về trợ cấp hưu trí xã hội, theo ông Lê Văn Khảm, Ủy viên hoạt động chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 đã giảm độ tuổi người hưởng chính sách trợ cấp hưu trí xã hội từ 80 tuổi xuống còn 75 tuổi. Trợ cấp hưu trí xã hội nhằm hỗ trợ một phần cho người cao tuổi không có lương hưu hoặc trợ cấp xã hội hằng tháng, bảo đảm an sinh xã hội cho người già và có xét đến sự phù hợp với kinh tế - xã hội giai đoạn hiện nay. Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 đã có quy định giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội trên cơ sở đề nghị của Chính phủ phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng cân đối của ngân sách nhà nước từng thời kỳ.