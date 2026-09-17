Quốc hội chuyển giao Bộ học liệu đa phương tiện tại Đồng Nai

Lễ ký kết bàn giao Bộ học liệu đa phương tiện "Bình dân học vụ số" cho Thành ủy Đồng Nai. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự và phát biểu chỉ đạo.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thanh Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Vũ Hồng Văn, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai.

Hội nghị được tổ chức tại điểm cầu chính với các điểm cầu trực tuyến tại 95 xã, phường trên địa bàn thành phố Đồng Nai, với sự tham dự của hơn 7.000 đại biểu.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cùng Bí thư Thành ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn và các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Bộ học liệu đa phương tiện phục vụ phong trào "Bình dân học vụ số" là một gói giải pháp hoàn chỉnh gồm nội dung đã chuẩn hóa, mô hình tổ chức đã kiểm chứng, phương án nền tảng vận hành, cơ chế sát hạch và cấp chứng nhận...

Sau khi được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn, Bộ học liệu đa phương tiện đến thời điểm này đã có nhiều bộ, ngành, tỉnh, thành phố đăng ký nhận chuyển giao. Trong đó, thành phố Đồng Nai là một trong số các địa phương chủ động, tích cực đề nghị tiếp nhận sớm Bộ học liệu.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Tại hội nghị, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã chuyển giao Bộ học liệu đa phương tiện phục vụ phong trào "Bình dân học vụ số" cho Thành ủy Đồng Nai; đồng thời trao đổi kinh nghiệm về mô hình tổ chức, quản trị, vận hành nền tảng học tập số và phương thức đánh giá kết quả; phối hợp triển khai đào tạo.

Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội và Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, việc chuyển giao Bộ học liệu “Bình dân học vụ số” là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực, lan tỏa và cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và đưa đất nước phát triển bứt phá trong kỷ nguyên mới.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Đồng chí Đỗ Văn Chiến tin tưởng rằng thành phố Đồng Nai sẽ tổ chức khai thác, phổ biến Bộ học liệu một cách hiệu quả, hỗ trợ công tác chuyển đổi số của địa phương; gắn việc học tập với thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, quản lý hồ sơ, khai thác dữ liệu và cải cách thủ tục hành chính. Qua đó, từng bước biến tri thức số thành kỹ năng số; kỹ năng số thành năng suất, chất lượng và hiệu quả công tác của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người dân toàn thành phố.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội và thành phố Đồng Nai, các cơ quan liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thường xuyên cập nhật, làm giàu thêm tri thức của nguồn học liệu, góp phần đưa phong trào “Bình dân học vụ số” của thành phố phát triển sâu rộng, thực chất.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cùng Bí thư Thành ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn chứng kiến lễ ký kết giữa Ủy ban nhân dân thành phố và Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Đồng chí Đỗ Văn Chiến đề nghị Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thành phố Đồng Nai chỉ đạo các sở, ngành, xã, phường, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể với tinh thần “6 rõ”, tập trung khắc phục ngay một số tồn tại, điểm nghẽn đã được chỉ ra; đồng thời tiếp tục cập nhật, triển khai thực hiện những nhiệm vụ mới do Trung ương xác định.

“Chúng tôi rất tin tưởng thành phố Đồng Nai sẽ khơi thông các điểm nghẽn, để khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thực sự trở thành động lực quan trọng. Qua đó, góp phần đưa Đồng Nai phát triển mạnh mẽ, toàn diện, trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Đông Nam Bộ và cả nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, đồng chí Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út phát động đợt cao điểm 100 ngày lan tỏa mô hình “Bình dân học vụ số”. (ẢNH: THIÊN VƯƠNG)

Tiếp thu các định hướng được Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nêu, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Út khẳng định sẽ khẩn trương cụ thể hóa các ý kiến chỉ đạo thành nhiệm vụ, chỉ tiêu và sản phẩm cụ thể; đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá bằng kết quả thực chất.

Đây là cơ sở quan trọng để thành phố Đồng Nai tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thực sự trở thành đột phá hàng đầu trong giai đoạn phát triển mới.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai chính thức phát động đợt cao điểm 100 ngày lan tỏa mô hình “Bình dân học vụ số” trong toàn hệ thống chính trị thành phố, từ ngày 17/9 đến ngày 25/12/2026.