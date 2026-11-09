Quốc hội 'chốt' thu ngân sách năm 2027 hơn 3,3 triệu tỷ đồng, chi hơn 4 triệu tỷ đồng

Bội chi ngân sách khoảng gần 740 nghìn tỷ đồng

Theo Nghị quyết dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2027 là 3.334.338 tỷ đồng. Trong đó, thu ngân sách trung ương là 1.775.593 tỷ đồng, thu ngân sách địa phương là 1.558.745 tỷ đồng.

Tổng số chi ngân sách nhà nước được quyết nghị là 4.073.935 tỷ đồng. Cụ thể, chi ngân sách trung ương là 2.364.411 tỷ đồng, trong đó đã bao gồm 408.747 tỷ đồng bổ sung cân đối ngân sách địa phương và 311.363 tỷ đồng bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương. Chi ngân sách địa phương là 1.709.524 tỷ đồng, không bao gồm chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu và bổ sung cân đối.

Về cân đối ngân sách, Quốc hội quyết nghị mức bội chi ngân sách nhà nước năm 2027 là 739.597 tỷ đồng, tương đương 4,5% GDP. Trong đó, bội chi ngân sách trung ương là 588.818 tỷ đồng, tương đương 3,6% GDP; bội chi ngân sách địa phương là 150.779 tỷ đồng, tương đương 0,9% GDP. Tổng mức vay của ngân sách nhà nước năm 2027 được xác định là 1.279.717 tỷ đồng.

Nghị quyết giao Chính phủ điều hành chính sách tài khóa chủ động, phối hợp đồng bộ, linh hoạt với chính sách tiền tệ và các chính sách khác, bảo đảm nguồn lực thực hiện các mục tiêu tăng trưởng kinh tế, giữ vững ổn định vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn, ứng phó kịp thời, hiệu quả với biến động bất thường của chính trị - kinh tế thế giới và trong nước, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, các nhiệm vụ tài chính, ngân sách nhà nước.

Trường hợp kinh tế - xã hội có biến động hoặc ban hành thêm các chính sách tác động tới thu ngân sách nhà nước, việc đánh giá hoàn thành nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước năm 2027 của Trung ương và địa phương theo dự toán điều chỉnh.

Mở rộng thu ngân sách từ các giao dịch thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, khai thác tài nguyên khoáng sản

Quốc hội yêu cầu Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật về thuế, chính sách thu đảm bảo minh bạch, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội. Phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2027 tăng khoảng 9,1% so với thực hiện năm 2026. Quyết liệt thực hiện các giải pháp chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, thu hồi nợ thuế; mở rộng cơ sở thu, nhất là nguồn thu phát sinh từ các giao dịch thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, khai thác tài nguyên khoáng sản. Thực hiện nghiêm Kết luận số 18-KL/TW của Trung ương, Nghị quyết 26/2026/QH16 của Quốc hội, không ban hành các cơ chế, chính sách ưu đãi về thuế cao hơn quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về thu ngân sách nhà nước; không quy định phân cấp nguồn thu ngân sách nhà nước, để lại nguồn thu ngân sách trung ương khác với quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Kết luận số 93-KL/TW, trừ trường hợp theo chủ trương của cấp có thẩm quyền.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong phân bổ, giao dự toán, quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách nhà nước gắn với trách nhiệm người đứng đầu; điều hành chi ngân sách nhà nước theo dự toán, bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật. Ưu tiên bố trí kinh phí thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Đảng đã ban hành; đảm bảo không trùng lặp, phù hợp năng lực thực hiện, giải ngân và hấp thụ vốn, khả năng cân đối ngân sách nhà nước, đảm bảo an ninh, an toàn tài chính quốc gia.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2027.

Chỉ đạo các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương tập trung tổ chức triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị dự án, đẩy nhanh hoàn thiện thủ tục đầu tư, nhất là các dự án trọng điểm, dự án có tác động lan tỏa, bảo đảm triển khai ngay khi kế hoạch đầu tư công năm 2027 được giao.

Chính phủ chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường thanh tra, kiểm tra, đánh giá, giám sát hiệu quả triển khai phân bổ, giao dự toán và thực hiện dự toán ngân sách nhà nước; xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, bảo đảm hiệu quả.

Trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2027, tiết kiệm ngay khi phân bổ ngân sách từ đầu năm 5% chi đầu tư công để bổ sung cho các dự án trọng điểm, cấp thiết và 10% chi thường xuyên (ngoài tiết kiệm tạo nguồn cải cách tiền lương, các khoản chi lương, có tính chất tiền lương và các khoản chi cho con người) để bổ sung nguồn chi an sinh xã hội. Đồng thời, quản lý chặt chẽ bội chi ngân sách nhà nước, bội chi ngân sách địa phương và mức vay nợ của ngân sách địa phương, nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ…