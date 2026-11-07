Quốc hội 'chốt' tăng trưởng GDP năm 2027 từ 10% trở lên

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết (Ảnh: Quang Vinh)

Xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính

Về mục tiêu tổng quát, Nghị quyết quyết nghị, năm 2027 là năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Tập trung quyết liệt phấn đấu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; lấy hiệu quả thực chất, năng suất và đời sống Nhân dân làm thước đo. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực; chuyển mạnh từ chủ trương sang thực thi, xác định rõ trách nhiệm, tiến độ, kết quả; vận hành thông suốt, hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp. Gắn kết hài hòa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội, môi trường; bảo đảm an sinh xã hội. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Củng cố quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế, công tác dân vận, truyền thông chính sách.

Theo Nghị quyết, các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng GDP bình quân cả nước đạt từ 10%/năm trở lên.

Quốc hội đề nghị Chính phủ và các cơ quan liên quan thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu. Cụ thể, tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, khơi thông và đa dạng hóa các nguồn lực, kênh dẫn vốn cho nền kinh tế.

Phấn đấu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn. Phát triển lành mạnh, an toàn, bền vững thị trường bất động sản và các thị trường khác. Xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài. Bảo đảm an ninh năng lượng, cung ứng đủ điện, xăng dầu trong mọi tình huống.

Tập trung hoàn thiện thể chế, pháp luật; nâng cao chất lượng, tạo chuyển biến thực chất trong tổ chức thực thi; vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp. Người đứng đầu các Bộ, ngành, địa phương trực tiếp chỉ đạo xử lý dứt điểm nhà, đất dôi dư. Xây dựng, triển khai hiệu quả cơ chế bảo vệ cán bộ, công chức dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đẩy mạnh tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xử lý tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm.

Đổi mới mô hình phát triển

Quốc hội yêu cầu, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình phát triển, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; phát triển mạnh các thành phần kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, năng lực tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình phát triển, nâng cao năng lực nội tại, tính độc lập, tự chủ và sức chống chịu của nền kinh tế.

Tập trung đầu tư, hoàn thiện mạng lưới đường bộ cao tốc theo quy hoạch, nhất là cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Bắc - Nam phía Tây và các trục Đông - Tây quan trọng; đường ven biển; các tuyến đường vành đai kết nối liên vùng. Phát triển hệ thống cảng biển cửa ngõ, cảng trung chuyển quốc tế, các tuyến vận tải thủy trọng yếu. Thúc đẩy các dự án đường sắt quan trọng quốc gia, nhất là tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, các tuyến kết nối quốc tế, đường sắt đô thị. Đẩy nhanh tiến độ các cảng hàng không quốc tế Long Thành và Gia Bình. Kiên quyết khắc phục tình trạng địa phương đầu tư sân bay, cảng biển, trung tâm dữ liệu, khu thương mại tự do theo phong trào, gây lãng phí.

Bên cạnh đó, tạo đột phá thực chất về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; làm chủ công nghệ chiến lược, công nghệ lõi và sản phẩm công nghệ chiến lược. Phát triển hạ tầng số, hạ tầng dữ liệu; vận hành hiệu quả Trung tâm dữ liệu quốc gia; phủ sóng 5G toàn quốc, chuẩn bị các điều kiện cho 6G, phát triển Internet vệ tinh quỹ đạo thấp, các tuyến cáp quang biển.

Đổi mới quản trị giáo dục, giảm áp lực thi cử

Nghị quyết nêu rõ, tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng giáo dục và đào tạo; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đổi mới quản trị giáo dục, phương pháp dạy, học, thi, giảm áp lực thi cử. Giải quyết tình trạng thiếu trường, lớp, giáo viên, nhất là tại đô thị, khu công nghiệp, vùng khó khăn, biên giới, hải đảo.

Phát triển đồng bộ văn hóa, xã hội, y tế; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe Nhân dân; phát triển thị trường lao động hiện đại. Thực hiện khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí; củng cố y tế cơ sở, y tế dự phòng. Đẩy nhanh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, nhà ở công nhân, phấn đấu hoàn thành hơn 176 nghìn căn hộ trong năm 2027. Phát triển thị trường lao động hiện đại, chuyển lao động phi chính thức sang chính thức; mở rộng bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

Đồng thời quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, khoáng sản; tăng cường bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai; phát triển bền vững kinh tế biển. Tạo chuyển biến căn bản trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa; chủ động phòng ngừa, ứng phó với các thách thức an ninh; đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh tự chủ, lưỡng dụng, hiện đại. Đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế; tổ chức thành công APЕС 2027.

Phát huy vai trò của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội và đoàn thể nhân dân trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Quốc hội cũng yêu cầu, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện; thống nhất tư duy, nhận thức và hành động; nâng cao hiệu quả công tác dân vận, thông tin, tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội. Chú trọng công tác truyền thông chính sách, ngay từ khâu xây dựng chủ trương. Phát huy mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước; nâng cao chất lượng công tác dân vận; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ ở cơ sở. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và đoàn thể nhân dân trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.