Quốc hội Khóa XVI

Giảm thủ tục, tăng phân cấp gắn với trách nhiệm người đứng đầu

Trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua dự án luật, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng đã trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật.

Một trong những nội dung đáng chú ý là cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với công tác hậu kiểm. Theo đó, dự thảo luật đã cắt giảm nhiều đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường và giấy phép môi trường, chuyển mạnh sang đăng ký môi trường.

Các đại biểu tham dự phiên họp (ảnh QH).

Đồng thời, hoàn thiện quy định miễn đánh giá tác động môi trường đối với các dự án thứ cấp trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp đã đáp ứng yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật và thủ tục môi trường.

Đáng chú ý, dự thảo luật tiếp tục phân quyền cho địa phương trong thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường, gắn với việc cá thể hóa trách nhiệm của người đứng đầu, Chủ tịch UBND các cấp trong kiểm soát, xử lý ô nhiễm môi trường thuộc phạm vi thẩm quyền.

“Tiếp tục phân quyền triệt để cho địa phương trong thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường gắn với việc cá thể hóa trách nhiệm của người đứng đầu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp trong công tác kiểm soát, xử lý ô nhiễm môi trường thuộc phạm vi thẩm quyền”, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (ảnh QH).

Cùng với phân cấp, phân quyền, dự thảo luật bổ sung các công cụ hậu kiểm, đặc biệt là giám sát theo mức độ rủi ro dựa trên dữ liệu. Quy định cũng bổ sung địa bàn hoạt động vào tiêu chí môi trường nhằm phân định rõ trách nhiệm của các cơ quan Trung ương và trách nhiệm phối hợp của địa phương trong giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường liên tỉnh.

Tháo gỡ điểm nghẽn về chất thải, kiểm soát ô nhiễm không khí và nguồn nước

Về quản lý chất thải, kiểm soát và cải thiện ô nhiễm môi trường không khí, nước, dự thảo luật đã bổ sung các quy định nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động tái chế, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Đối với quản lý chất lượng nước, luật bổ sung quy định quản lý theo lưu vực, kiểm soát khả năng chịu tải của từng thông số ô nhiễm. Đồng thời, luật hóa các công cụ kiểm kê khí thải, vùng phát thải thấp và bổ sung nội dung kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí theo phương thức quản lý tổng hợp.

Các đại biểu tham dự phiên họp (ảnh QH).

Một nội dung khác được Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng đề cập là hoàn thiện quy định về trách nhiệm của các chủ thể tham gia thị trường carbon theo thông lệ quốc tế, bảo vệ lợi ích quốc gia.

Về nguồn lực tài chính cho bảo vệ môi trường, dự thảo luật quy định bố trí khoản chi riêng cho sự nghiệp bảo vệ môi trường trong ngân sách nhà nước, bảo đảm nguồn lực tương xứng với tốc độ tăng trưởng, quy mô nền kinh tế và yêu cầu nhiệm vụ. Tuy nhiên, luật không quy định cứng tỷ lệ phần trăm tối thiểu, nhằm bảo đảm tính linh hoạt trong cân đối và điều hành ngân sách hằng năm.

Dự thảo luật sau khi tiếp thu, chỉnh lý trình Quốc hội thông qua gồm 4 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 3 của luật.