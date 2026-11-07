Quốc hội chốt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2027 từ 10% trở lên

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Sáng 7/11, với 467/469 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027.

Nghị quyết nêu rõ năm 2027 là năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; tập trung quyết liệt phấn đấu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên.

Xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài

Về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, Quốc hội nhấn mạnh tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, khơi thông và đa dạng hóa các nguồn lực, kênh dẫn vốn cho nền kinh tế.

Trong đó, tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính; kiên quyết điều chuyển vốn từ nơi giải ngân thấp sang nơi giải ngân tốt; xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài; bảo đảm an ninh năng lượng, cung ứng đủ điện, xăng dầu trong mọi tình huống.

Với giải pháp tập trung hoàn thiện thể chế, pháp luật; nâng cao chất lượng, tạo chuyển biến thực chất trong tổ chức thực thi; vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp, Quốc hội yêu cầu xử lý dứt điểm quy định mâu thuẫn, chồng chéo.

Cùng với đó, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp, cắt giảm báo cáo, văn bản, hội họp không cần thiết.

Người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương được giao trực tiếp chỉ đạo xử lý dứt điểm nhà, đất dôi dư; xây dựng, triển khai hiệu quả cơ chế bảo vệ cán bộ, công chức dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Một nhiệm vụ khác được đề ra trong Nghị quyết là đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình phát triển, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; phát triển mạnh các thành phần kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, năng lực tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu trước khi các đại biểu Quốc hội biểu quyết. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Kiên quyết khắc phục tình trạng địa phương đầu tư sân bay theo phong trào

Quốc hội cũng nhấn mạnh cần tập trung đầu tư, bảo đảm tiến độ các công trình kết cấu hạ tầng chiến lược, đồng bộ, hiện đại; phát huy liên kết vùng, các cực tăng trưởng và khai thác hiệu quả các không gian phát triển mới.

Trong đó, Quốc hội định hướng đầu tư, hoàn thiện mạng lưới đường bộ cao tốc theo quy hoạch, thúc đẩy tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng, đường sắt tốc độ cao bắc-nam, các tuyến kết nối quốc tế, đường sắt đô thị.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ các cảng hàng không quốc tế Long Thành và Gia Bình; kiên quyết khắc phục tình trạng địa phương đầu tư sân bay, cảng biển, trung tâm dữ liệu, khu thương mại tự do... theo phong trào, gây lãng phí.

Giải pháp nữa được Quốc hội xác định là tạo đột phá thực chất về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; làm chủ công nghệ chiến lược, công nghệ lõi và sản phẩm công nghệ chiến lược; tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng giáo dục và đào tạo; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Với giải pháp về bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần sức khỏe nhân dân, Quốc hội nhấn mạnh tập trung cho Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đầu tư hệ thống xét nghiệm ADN; thực hiện khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí.

Đồng thời, đẩy nhanh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, nhà ở công nhân, phấn đấu hoàn thành hơn 176 nghìn căn hộ trong năm 2027.