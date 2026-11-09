Quốc hội chốt chi 80.400 tỷ đồng cho cải cách tiền lương năm 2027

Chiều nay, với 469/469 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2027. Tổng số thu ngân sách trung ương là hơn 1,77 triệu tỷ đồng, tổng chi ngân sách trung ương: hơn 2,36 triệu tỷ.

Theo phụ lục nghị quyết về dự toán chi ngân sách trung ương theo lĩnh vực trong năm 2027, trong tổng số hơn 2,36 triệu tỷ đồng chi ngân sách trung ương, khoản chi theo lĩnh vực là hơn 1,95 triệu tỷ. Trong đó, chi đầu tư phát triển được bố trí 757.200 tỷ; chi dự trữ quốc gia, trả nợ lãi, chi viện trợ và cho vay 138.493 tỷ.

Đáng chú ý, chi thường xuyên được bố trí 980.970 tỷ đồng, bao gồm chi cải cách tiền lương 80.400 tỷ.

Quốc hội thông qua dự thảo nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2027

Đối với một số nhiệm vụ cụ thể, nghị quyết quy định bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính.

Theo đó, Bộ Công an được bố trí 5.752,6 tỷ đồng, tương ứng 85% nguồn thu xử phạt hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ đã thực nộp ngân sách nhà nước năm 2025. Phần bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương là 1.015,1 tỷ, tương ứng 15%, nhằm hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Đối với nguồn thu phí sử dụng đường bộ thu qua đầu phương tiện ô tô sau khi trừ chi phí tổ chức thu, ngân sách trung ương được hưởng 100%.

Một nội dung đáng chú ý khác là nghị quyết bố trí dự toán 30.000 tỷ đồng dự phòng nhằm bảo đảm an toàn, an ninh tài chính quốc gia trong trường hợp tình hình kinh tế - xã hội có biến động, thu ngân sách nhà nước không đạt dự toán.

Ưu tiên sử dụng thu từ xổ số cho giáo dục, y tế

Về tổ chức thực hiện, Quốc hội giao Chính phủ tổ chức phân bổ, giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước và mức phân bổ ngân sách trung ương cho từng bộ, cơ quan trung ương, từng địa phương theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và nghị quyết.

Đặc biệt, đối với vốn đầu tư công, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương phải bảo đảm phân bổ tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, tuân thủ điều kiện và thứ tự ưu tiên theo quy định. Trong đó, phải bố trí đủ vốn theo tiến độ cho các dự án đầu tư công đặc biệt, dự án đầu tư công khẩn cấp, chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án quan trọng quốc gia; hoàn trả vốn ứng trước nếu có; các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa được bố trí đủ vốn.

Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu dự thảo nghị quyết trước khi Quốc hội thông qua

Các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài, bao gồm cả vốn đối ứng, cũng phải được bố trí theo tiến độ được phê duyệt. Sau khi bảo đảm đủ vốn cho các nhiệm vụ, dự án nêu trên, số vốn còn lại mới được bố trí cho các dự án khởi công mới đủ thủ tục đầu tư theo quy định pháp luật.

Nghị quyết nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm bố trí vốn tập trung, tránh dàn trải, phù hợp với khả năng cân đối vốn. Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương sau khi được giao kế hoạch đầu tư công năm 2027 phải rà soát, bảo đảm phân bổ chi tiết cho các chương trình, nhiệm vụ, dự án phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 được Thủ tướng giao.

Nghị quyết giao nhiệm vụ cho các địa phương căn cứ tiến độ thực hiện thu thực tế để bố trí vốn cho các dự án đầu tư phát triển, bảo đảm tập trung, tránh dàn trải, dở dang. Đồng thời, ưu tiên sử dụng nguồn thu từ hoạt động xổ số để đầu tư cho giáo dục, đào tạo và dạy nghề, y tế, dân số và gia đình.

Đối với phần dự toán chi ngân sách trung ương chưa phân bổ chi tiết, Chính phủ, Thủ tướng được quyết định phân bổ theo quy định. Trong đó, Chính phủ phải khẩn trương hoàn thành các điều kiện, thủ tục cần thiết làm cơ sở quyết định bổ sung kinh phí cho các bộ, cơ quan trung ương và bổ sung có mục tiêu hỗ trợ các địa phương từ nguồn dự toán chi ngân sách trung ương chưa phân bổ chi tiết.

Các cơ quan, đơn vị được giao dự toán phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu, tính đầy đủ và tuân thủ tiêu chuẩn, định mức, chế độ chi; quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đúng quy định, bảo đảm triển khai kịp thời, hiệu quả, đúng mục đích, không để thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Trần Thường