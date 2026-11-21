Theo Nghị quyết, dự án nhằm hình thành tuyến cao tốc kết nối Điện Biên, Sơn La với Thủ đô Hà Nội và các địa phương trong vùng, đồng thời tăng cường kết nối quốc tế. Tuyến đường được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu vận tải, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, góp phần giảm nghèo bền vững, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các khu vực, bảo đảm quốc phòng, an ninh và ứng phó tình huống khẩn cấp.

Dự án thuộc địa phận tỉnh Sơn La, đầu tư theo hình thức công, chia thành các dự án thành phần. Trong đó, bốn dự án thành phần xây dựng đường cao tốc có tổng chiều dài 179,5 km; bốn dự án thành phần còn lại thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Tuyến được thiết kế với 4 làn xe, tốc độ 80 km/h và áp dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, bảo đảm yêu cầu an toàn, đồng bộ, chất lượng và hiệu quả.

(Ảnh minh họa)

Chính phủ cho biết phương án 4 làn xe phù hợp với quy hoạch và nhu cầu vận tải dự báo đến năm 2050. Tốc độ thiết kế 80 km/h được lựa chọn do tuyến đi qua địa hình miền núi, đồi cao, có độ dốc lớn. Theo báo cáo tiếp thu, giải trình, nếu nâng tốc độ thiết kế lên 100 km/h, nhiều đoạn tuyến sẽ không đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật về độ dốc và bán kính đường cong; phương án này cũng có thể làm tăng sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 20.000 tỷ đồng, trong khi chiều dài tuyến phải tăng khoảng 10 km và thời gian di chuyển không giảm.

Sơ bộ tổng nhu cầu sử dụng đất của dự án khoảng 2.230 ha, gồm khoảng 98 ha đất trồng lúa và 325,53 ha đất rừng; trong diện tích rừng có khoảng 176,80 ha rừng phòng hộ đầu nguồn. Diện tích rừng dự kiến chuyển mục đích sử dụng là 325,53 ha. Chính phủ cho biết số liệu sẽ tiếp tục được rà soát, chuẩn xác trong các bước khảo sát, thiết kế chi tiết.

Sơ bộ tổng mức đầu tư là 63.120 tỷ đồng. Nguồn vốn gồm ngân sách nhà nước bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 và các nguồn vốn hợp pháp khác; trong đó dự kiến khoảng 43.812 tỷ đồng từ ngân sách trung ương. Dự án dự kiến được chuẩn bị từ năm 2026, triển khai từ năm 2027, phấn đấu cơ bản hoàn thành năm 2030 và hoàn thành, đưa vào khai thác trong năm 2031.

Nghị quyết cũng cho phép áp dụng một số cơ chế, chính sách đặc thù để triển khai dự án, trong đó có cơ chế về điều chỉnh chủ trương đầu tư, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, lựa chọn nhà thầu, điều chỉnh quy hoạch và bố trí bãi đổ chất thải rắn xây dựng. Việc cho phép áp dụng hình thức chỉ định thầu không đồng nghĩa bắt buộc áp dụng cho mọi gói thầu: Chính phủ và chủ đầu tư phải xem xét, quyết định theo thẩm quyền, đồng thời kiểm soát giá, công khai thông tin và lựa chọn nhà thầu đủ năng lực.

Chính phủ chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả sử dụng vốn; kiểm soát chặt tổng mức đầu tư, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực. Nghị quyết quy định Chính phủ báo cáo Quốc hội hằng năm về tình hình thực hiện dự án; các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội và Kiểm toán Nhà nước thực hiện giám sát, kiểm toán theo nhiệm vụ, quyền hạn.