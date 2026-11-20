Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân

Chiều 20/11, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân với 475/477 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Với Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, luật sửa đổi quy định áp dụng mức thuế suất 0,2% với đất bỏ hoang và không áp dụng hạn mức. Việc xác định đất bỏ hoang thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

Điều này có nghĩa là toàn bộ diện tích đất bỏ hoang chậm hoặc không đưa vào sử dụng đều chịu thuế suất 0,2%, không được hưởng ngưỡng thấp hơn với phần trong hạn mức.

Luật mới cũng quy định áp dụng mức thuế suất 0,15% với đất sử dụng không đúng mục đích.

Luật có hiệu lực thi hành từ 1/1/2027. Tuy nhiên, quy định áp thuế với đất bỏ hoang, đất sử dụng không đúng mục đích thì có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2027.

Chính phủ cho biết hành vi bỏ hoang đất là hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực đất đai. Để điều tiết tình trạng đất bỏ hoang cần triển khai đồng bộ nhiều công cụ chính sách, trong đó thuế sử dụng đất là một công cụ tài chính độc lập, cùng với các công cụ kinh tế (tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tăng thêm), công cụ hành chính (xử phạt, thu hồi đất) điều tiết hành vi của người sử dụng đất.

Chính phủ khẳng định việc quy định thuế đối với đất bỏ hoang tại dự thảo luật trình Quốc hội thông qua đảm bảo tính phù hợp, thống nhất của hệ thống pháp luật hiện hành về đất đai và đúng chủ trương của Đảng.

Về tính khả thi của chính sách (việc công khai tiêu chí, thời gian, cơ quan có thẩm quyền xác định đất bỏ hoang trước ngày 1/7/2027, loại trừ các trường hợp bỏ hoang đất do nguyên nhân bất khả kháng, trở ngại khách quan), Chính phủ cho biết tại dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã có quy định về đất bỏ hoang và trách nhiệm của UBND các cấp trong việc kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi bỏ hoang đất.

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) dự kiến quy định “đất bỏ hoang là đất đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất mà không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng liên tục trong một thời gian nhất định”.

Dự thảo luật này cũng quy định đối với đất thực hiện dự án đầu tư không sử dụng hoặc chậm sử dụng, ngoài tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp, Nhà nước thu thêm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tăng thêm được tính lũy tiến hàng năm. Trường hợp quá 60 tháng mà chủ đầu tư vẫn không đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất.