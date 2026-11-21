Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam cùng các đại biểu Quốc hội tham dự phiên bế mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI (Ảnh: Quang Vinh)

Thí điểm “kinh tế bạc”

Ngày 21/11, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI chính thức bế mạc sau 27 ngày làm việc. Tới dự phiên bế mạc có: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài.

Trong phiên bế mạc, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI với đa số phiếu tán thành.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự phiên bế mạc (Ảnh: Quang Vinh)

Tại Nghị quyết, Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan theo dõi sát diễn biến, dự báo tình hình, triển khai đồng bộ, kịp thời, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, khắc phục các hạn chế, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2027.

Đồng thời yêu cầu tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp như: Chủ động phương án thích ứng với già hóa dân số, thí điểm “kinh tế bạc”; Chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tệ nạn xã hội, lừa đảo, đánh bạc trên không gian mạng; Chủ động xây dựng phương án và tổ chức truyền thông chính sách kịp thời, hiệu quả, tạo sự đồng thuận trong xã hội, chuẩn bị cho việc điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế theo lộ trình từ năm 2027, phù hợp với Nghị quyết số 261/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân; Khẩn trương rà soát, xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội, an toàn, vệ sinh lao động, an sinh xã hội cho lao động trên nền tảng số, khu vực phi chính thức.

Kịp thời giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ khi mới phát sinh

Quốc hội cơ bản tán thành với Báo cáo của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI; Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2026.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự phiên bế mạc (Ảnh: Quang Vinh)

Qua giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI và việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2026, Quốc hội ghi nhận những kết quả đạt được, đã góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tham dự phiên bế mạc (Ảnh: Quang Vinh)

Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, cơ quan trung ương và chính quyền địa phương các cấp tiếp tục khắc phục những bất cập, hạn chế; xem xét, giải quyết các kiến nghị nêu trong các báo cáo và ý kiến thảo luận của đại biểu Quốc hội; khẩn trương rà soát, giải quyết các kiến nghị, bảo đảm đúng lộ trình, thời hạn đã báo cáo với cử tri; kịp thời giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ khi mới phát sinh, hạn chế tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp; khẩn trương xem xét, giải quyết các vụ việc đã được cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố kiến nghị; thực hiện nghiêm việc tiếp công dân định kỳ theo quy định của Luật Tiếp công dân; tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2027.

Tiếp tục thực hiện cấp giấy thông hành nhập xuất cảnh cho công dân Việt Nam sang các tỉnh, thành phố biên giới của Trung Quốc

Quốc hội cũng đồng ý tiếp tục thực hiện cấp giấy thông hành nhập xuất cảnh cho công dân Việt Nam sang các tỉnh, thành phố biên giới của Trung Quốc tiếp giáp Việt Nam trên cơ sở nguyên tắc “có đi, có lại”. Giao Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an ban hành mẫu giấy thông hành và quy định thủ tục cấp; rà soát tổng thể hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam để điều chỉnh, bổ sung ngay trong năm 2027, bảo đảm đồng bộ, thống nhất.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tham dự phiên bế mạc (Ảnh: Quang Vinh)

Căn cứ kết luận của cấp có thẩm quyền tại Công văn số 5828-CV/VPTW ngày 17/10/2026 của Văn phòng Trung ương Đảng, thống nhất Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi được áp dụng các cơ chế, chính sách đang được áp dụng đối với khu thương mại tự do tại thành phố Hải Phòng theo Nghị quyết số 226/2025/QH15 ngày 27/6/2025 của Quốc hội, tại thành phố Đà Nẵng theo Nghị quyết số 136/2024/QH15 ngày 26/6/2024 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 259/2025/QH15ngày 11/12/2025 của Quốc hội và các cơ chế, chính sách, ưu đãi cao nhất theo quy định của Luật Phát triển đô thị, bao gồm cả khoản 6 Điều 1 của Luật Phát triển đô thị; giao Chính phủ xem xét, quyết định các cơ chế, chính sách áp dụng cho Khu kinh tế Dung Quất, có hiệu lực từ ngày 1/1/2027 bảo đảm phù hợp với chủ trương của Đảng nhằm đáp ứng ngay yêu cầu về lọc, hóa dầu, đóng tàu, dự trữ chiến lược, phát triển năng lượng quốc gia. Chính phủ báo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối năm 2028 và kỳ họp cuối năm 2030 về kết quả thực hiện.

Về việc xử lý các vướng mắc trong việc chấp hành nghĩa vụ ngân sách nhà nước của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh theo Tờ trình số 131/TTr-CP ngày 11/11/2026, Quốc hội thống nhất với việc xử lý nội dung này theo giải trình, tiếp thu của Chính phủ tại điểm 1, Mục II Báo cáo tiếp thu, giải trình số 134/BC-CP ngày 21/11/2026. Chính phủ chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của nội dung, số liệu, phương án đề xuất. Giao Kiểm toán nhà nước kiểm toán trước khi thực hiện cơ chế đặc thù để xử lý các vướng mắc trong việc chấp hành nghĩa vụ ngân sách nhà nước của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

Quyết định lùi thời điểm xem xét, thông qua 5 dự luật

Quốc hội đã thông qua 38 luật và 18 nghị quyết, cho ý kiến lần đầu đối với 5 dự án luật. Thống nhất lùi thời điểm xem xét, thông qua các dự án Bộ luật Hàng hải và Đường thuỷ Việt Nam (sửa đổi), Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), Luật Bưu chính (sửa đổi), Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh, Luật Phát triển công nghiệp văn hóa sang Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XVI.