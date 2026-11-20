Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn báo cáo trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua luật

Chiều 20-11, với 475/477 ĐBQH tham gia biểu quyết tán thành (đạt tỷ lệ 95,19%), Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Áp dụng thuế suất đối với đất bỏ hoang từ ngày 01/7/2027

Một trong những quy định mới tại luật này là luật bổ sung quy định áp dụng mức thuế suất 0,2% với đất bỏ hoang và không áp dụng hạn mức. Việc xác định đất bỏ hoang thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

Đất sử dụng không đúng mục đích bị áp dụng mức thuế suất 0,15%.

Đất của dự án đầu tư phân kỳ theo đăng ký của nhà đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì áp dụng mức thuế suất 0,03%.

Diện tích đất tính thuế là diện tích đất thực tế sử dụng hoặc bỏ hoang.

Luật này có hiệu lực thi hành từ 1/1/2027. Tuy nhiên, với quy định áp thuế với đất bỏ hoang, đất sử dụng không đúng mục đích thì có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2027.

Trước khi Quốc hội tiến hành biểu quyết, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý về dự án luật này.

Về thuế suất đối với đất bỏ hoang, Bộ trưởng cho biết, tiếp thu ý kiến của UBTVQH, tại dự thảo Luật được trình Quốc hội thông qua, thời điểm bỏ thuế suất đối với “đất chưa sử dụng theo đúng quy định” (khoản 6 Điều 7) sẽ cùng thời điểm áp dụng thuế suất đối với đất bỏ hoang (từ ngày 01/7/2027).

Theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, pháp luật về đất đai hiện hành quy định nguyên tắc sử dụng đất là đúng mục đích, bền vững, tiết kiệm, có hiệu quả.

Hành vi bỏ hoang đất là hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực đất đai. Các khoản thu ngân sách từ đất đai bao gồm: Tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền thu từ việc xử phạt vi phạm hành chính về đất đai, thuế, phí, lệ phí có liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất và các khoản thu khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất.

Để điều tiết tình trạng đất bỏ hoang, cần triển khai đồng bộ nhiều công cụ chính sách (chính sách thuế, pháp luật đất đai, quy hoạch, đầu tư, quản lý và xử lý vi phạm…), trong đó thuế sử dụng đất là một công cụ tài chính độc lập, cùng với các công cụ kinh tế (tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tăng thêm), công cụ hành chính (xử phạt, thu hồi đất) điều tiết hành vi của người sử dụng đất trong quá trình sử dụng đất nhằm khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, hạn chế tình trạng bỏ hoang, đầu cơ và lãng phí tài nguyên đất.

“Việc quy định thuế đối với đất bỏ hoang tại dự thảo Luật đảm bảo tính phù hợp, thống nhất của hệ thống pháp luật hiện hành về đất đai và đúng chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 21-NQ/TW” - Bộ trưởng Tài chính nhấn mạnh.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cũng giải trình và thông tin về các giải pháp để bảo đảm tính khả thi của chính sách thuế đối với đất bỏ hoang.

Miễn thuế thu nhập cho cơ sở cung cấp suất ăn vào trường học, bệnh viện

Một quy định mới đáng chú ý khác tại luật này là luật bổ sung chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân cho cơ sở cung cấp suất ăn.

Theo đó, doanh nghiệp cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học, khám bệnh, chữa bệnh được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên phần thu nhập từ cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Luật cũng quy định miễn thuế thu nhập cá nhân của cá nhân cư trú đối với thu nhập từ kinh doanh cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học, khám bệnh, chữa bệnh.

Giải trình về miễn thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với thu nhập từ cung cấp suất ăn, Bộ trưởng Tài chính cho biết, việc có chính sách ưu đãi thuế cho khoản thu nhập này thể hiện sự chia sẻ giữa Nhà nước với người dân, doanh nghiệp trong việc giảm giá thành suất ăn cung ứng cho các cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh suất ăn giảm chi phí thuế, có điều kiện tốt hơn để tích tụ nguồn vốn để mở rộng hoạt động.

Nếu được miễn thuế, doanh nghiệp/hộ/cá nhân kinh doanh có thể sử dụng phần tiền thuế được miễn để: giảm giá đấu thầu để tăng khả năng trúng thầu, qua đó góp phần giảm giá thành suất ăn cung ứng; tăng chất lượng suất ăn để đảm bảo tính cạnh tranh; đầu tư bếp ăn, thiết bị, an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, việc ban hành chính sách này cũng sẽ góp phần hạn chế được các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm ở trường học, y tế, hỗ trợ cho học sinh, người bệnh...