Quốc hội, Chính phủ chuyển mạnh từ phối hợp theo quy trình sang đồng hành từ đầu về chính sách

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì hội nghị về nội dung, chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI. Ảnh: VIẾT CHUNG

Các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận, thống nhất về một số nội dung chính: chương trình, nội dung kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; những vấn đề lớn, phức tạp cần được quan tâm chỉ đạo hoàn thiện trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua bảo đảm đạt được sự đồng thuận cao; công tác phối hợp giữa Đảng ủy Chính phủ và Đảng ủy Quốc hội bảo đảm thực chất, hiệu quả.

Tại kỳ họp thứ 2, Chính phủ dự kiến trình Quốc hội 95 tài liệu, tờ trình, báo cáo. Các tài liệu đang được gấp rút hoàn thiện để gửi Quốc hội trước ngày 2-10.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn đánh giá công tác phối hợp giữa Chính phủ và Quốc hội ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Hai bên vào cuộc từ sớm, cùng làm rõ những chính sách từ đầu và cùng xử lý những vướng mắc ngay trong quá trình chuẩn bị, vừa đẩy nhanh tiến độ, vừa bảo đảm chất lượng công việc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Đánh giá khối lượng công việc của kỳ họp thứ 2 rất lớn, đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên xem xét những dự án luật, nghị quyết có thể rút gọn được quy trình trong một kỳ họp, những nội dung phải thông qua trong nhiều kỳ họp. Chủ tịch Quốc hội đề nghị "3 trách nhiệm": Chính phủ phải chịu trách nhiệm cao nhất về chất lượng chính sách trình; các cơ quan của Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban phải chịu trách nhiệm cao nhất về chất lượng thẩm tra; Ủy ban Thường vụ Quốc hội chịu trách nhiệm cao nhất về việc chuẩn bị để báo cáo Quốc hội quyết định.

Mục tiêu là quyết sách cuối cùng phải đúng, phải khả thi và tạo ra giá trị phát triển.

Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh từ phối hợp theo quy trình sang đồng hành từ đầu về chính sách; chất lượng phải đi trước một bước so với tiến độ, làm chắc ngay từ đầu; xử lý công việc không để dồn vào cuối kỳ; phải coi thực thi là một phần của chất lượng lập pháp, ngay từ khâu chuẩn bị.

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội về nội dung, chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: VIẾT CHUNG

Đánh giá từ nay đến ngày khai mạc kỳ họp là giai đoạn cao điểm, Chủ tịch Quốc hội đề nghị "3 kỷ luật": kỷ luật về tiến độ, không để hồ sơ chậm; kỷ luật về chất lượng, không đưa vấn đề chưa chín, chưa rõ ra Quốc hội thảo luận; kỷ luật về trách nhiệm, không để việc chung không có người chịu trách nhiệm đến cùng.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2, Đảng ủy Chính phủ đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chủ trì soạn thảo tập trung hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết, xây dựng các báo cáo, tờ trình bảo đảm chất lượng, kịp thời; chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội, cơ quan liên quan trong quá trình thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý các dự án luật, nghị quyết; tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với các dự án luật có nội dung nhạy cảm, phạm vi tác động lớn đến đời sống kinh tế xã hội…

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Theo Thủ tướng, thời gian chuẩn bị còn lại không nhiều, trong khi khối lượng công việc rất lớn, nhiều nội dung quan trọng; nhiều dự án luật có phạm vi tác động rộng, liên quan trực tiếp đến huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực; đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; có những vấn đề mới, khó, phức tạp, còn ý kiến khác nhau.

Thủ tướng nêu rõ, yêu cầu đặt ra không chỉ là hoàn thành hồ sơ đúng hạn, mà phải bảo đảm chất lượng cao nhất, chính sách đúng, quy định rõ, đồng bộ, khả thi và tổ chức thực hiện được ngay sau khi được thông qua. Tinh thần là vấn đề đã rõ thì thống nhất ngay; vấn đề còn ý kiến khác nhau thì phải chủ động phối hợp trao đổi, làm rõ để xác định phương án và thời hạn xử lý…