Quốc hội chất vấn hai Bộ trưởng, quyết định ngân sách năm 2027

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Media Quốc hội.

Quyết định ngân sách, thảo luận ba dự án cao tốc

Theo chương trình dự kiến kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, ngày 9/11, Quốc hội biểu quyết về dự toán ngân sách Nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027.

Cùng ngày, các đại biểu thảo luận những dự án luật liên quan đến bảo hiểm xã hội, lao động, an toàn và vệ sinh lao động; chính sách đối với trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi; khám chữa bệnh, dược, bảo hiểm y tế và phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Ngày 10/11, chương trình tập trung vào phát triển công nghiệp văn hóa và sửa đổi các luật thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, báo chí. Các nội dung về văn bản quy phạm pháp luật, xử lý vướng mắc pháp lý khi sắp xếp bộ máy, phân cấp, phân quyền cũng được xem xét.

Trong ngày, Quốc hội dự kiến thảo luận chủ trương đầu tư ba tuyến cao tốc: Bảo Hà – Lai Châu, đoạn Bảo Hà – Tân Phong; Quảng Ngãi – Kon Tum; Mộc Châu – Sơn La – Điện Biên, địa phận tỉnh Sơn La.

Ngày 11/11, Quốc hội dự kiến nghe các tờ trình về giao dịch hàng hóa phái sinh, hàng hải và đường thủy. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch. Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Chương trình còn có dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), công tác giải quyết kiến nghị cử tri, tiếp công dân và xử lý khiếu nại, tố cáo. Việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa Hà Nội và Phú Thọ cũng được đưa ra xem xét. Chính phủ dự kiến trình nội dung này ngày 11/11, sau đó các đại biểu thảo luận ở tổ.

Chất vấn về đầu tư công, thuế và chuyển đổi số

Ngày 12/11 sẽ diễn ra phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ. Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn và Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân là hai thành viên Chính phủ trực tiếp trả lời chất vấn. Phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp để cử tri và nhân dân theo dõi.

Ở lĩnh vực tài chính, các đại biểu sẽ chất vấn về phân bổ, quản lý và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, gắn với kế hoạch trung hạn 2026–2030. Nội dung tập trung làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và biện pháp xử lý tình trạng giải ngân chậm, nhất là tại các công trình trọng điểm.

Việc huy động, sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi và nguồn vốn theo phương thức đối tác công tư (PPP) cũng nằm trong chương trình chất vấn.

Hai nhóm vấn đề còn lại gồm quản lý thuế đối với thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, nhà cung cấp nước ngoài; và giải pháp hỗ trợ tăng trưởng, cải thiện môi trường kinh doanh, tháo gỡ vướng mắc về vốn, chi phí, thủ tục cho doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh.

Với lĩnh vực khoa học và công nghệ, Bộ trưởng Vũ Hải Quân sẽ trả lời về triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW, hiệu quả sử dụng nguồn lực cho nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Các đại biểu cũng chất vấn về liên thông, chia sẻ dữ liệu; xử lý tình trạng phần mềm, nền tảng phân tán, thiếu đồng bộ trong cung cấp dịch vụ công. Nhóm nội dung tiếp theo là phát triển, quản lý và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, bảo đảm an toàn thông tin và nâng cao kỹ năng số.

Lãnh đạo các Bộ, ngành liên quan sẽ tham gia giải trình. Thủ tướng hoặc Phó Thủ tướng được ủy quyền sẽ trực tiếp trả lời chất vấn trước khi Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc phiên họp.

Trong ngày 13/11, Quốc hội dự kiến biểu quyết một số luật, nghị quyết, gồm sửa đổi pháp luật về đo lường, chứng khoán, thương mại và bảo vệ người tiêu dùng; quyết toán ngân sách năm 2025 và kết thúc thực hiện các mục tiêu tại các nghị quyết về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh.

Quốc hội cũng dự kiến thảo luận chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026–2035. Bộ trưởng Công an sẽ giải trình các vấn đề đại biểu nêu.

Từ ngày 14–19/11, Quốc hội nghỉ họp để các cơ quan tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo luật, nghị quyết.