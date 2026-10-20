Quốc hội Campuchia đẩy mạnh chuyển đổi số

Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Khuon Sudary. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, phát biểu tại hội thảo tham vấn về phát triển Quốc hội điện tử do Ban Thư ký Quốc hội Campuchia tổ chức, Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary cho biết chuyển đổi số sẽ giúp giảm thủ tục hành chính, hạn chế sử dụng giấy tờ, tiết kiệm thời gian và hiện đại hóa phương thức làm việc của cơ quan lập pháp. Định hướng này cũng phù hợp với chiến lược phát triển chính phủ điện tử, kinh tế số và xã hội số của Campuchia.

Theo Chủ tịch Quốc hội Campuchia, công nghệ đóng vai trò thiết yếu trong nâng cao hiệu quả thực hiện ba chức năng cốt lõi của Quốc hội, gồm lập pháp, giám sát việc thi hành pháp luật và đại diện cho nhân dân. Các nhiệm vụ trọng tâm là số hóa quy trình soạn thảo văn bản pháp luật, sử dụng tài liệu điện tử tại các cuộc họp, triển khai biểu quyết điện tử và xây dựng hệ thống lưu trữ hồ sơ an toàn. Bà đồng thời nhấn mạnh chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực là hai trụ cột quan trọng để hiện đại hóa hoạt động nghị viện.

Quốc hội Campuchia khởi động quá trình hiện đại hóa số trong nhiệm kỳ khóa VII. Hội thảo lần này nhằm rà soát kết quả triển khai trong ba năm qua, tiếp thu ý kiến của các nghị sĩ và hoàn thiện khuôn khổ phát triển Quốc hội điện tử.