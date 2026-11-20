Theo chương trình, sau thời gian nghỉ từ ngày 15 đến 19/11 để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo luật, nghị quyết, Quốc hội bước vào đợt làm việc thứ hai của Kỳ họp thứ 2, diễn ra trong hai ngày 20 và 21/11.

Trong phiên họp sáng 20/11, Quốc hội dự kiến biểu quyết thông qua 5 luật, gồm: Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi); Luật Luật sư (sửa đổi); Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi) và Luật Văn bản quy phạm pháp luật.

Đáng chú ý, Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa là một trong những nội dung được xem xét thông qua đầu tiên trong đợt làm việc này. Trước khi Quốc hội biểu quyết, Bộ trưởng Bộ Tài chính, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật.

Cũng trong buổi sáng, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Xây dựng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Chiều 20/11, Quốc hội dự kiến biểu quyết thông qua 6 luật, nghị quyết, trong đó có Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).

Đối với lĩnh vực kinh tế, Quốc hội sẽ xem xét thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.

Bên cạnh hoạt động biểu quyết, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về dự án Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh. Bộ trưởng Bộ Công Thương phát biểu giải trình, làm rõ các vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Ngày 21/11, Quốc hội tiếp tục chương trình làm việc với nhiều nội dung quan trọng, trong đó có các dự án luật liên quan đến đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, ngân sách nhà nước, đấu thầu và hoạt động kế toán, kiểm toán.

Trong phiên họp buổi sáng, Quốc hội dự kiến biểu quyết thông qua Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi), cùng các luật, nghị quyết về tài nguyên, môi trường, tư pháp, an ninh, trật tự và các lĩnh vực xã hội.

Chương trình còn có nội dung biểu quyết thông qua Luật Định danh và xác thực điện tử, Luật An ninh dữ liệu, cùng các quy định sửa đổi liên quan đến bảo hiểm y tế, khám bệnh, chữa bệnh và bảo vệ sức khỏe người dân.

Đặc biệt, chiều 21/11, Quốc hội dự kiến biểu quyết thông qua Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất), Luật Đấu thầu (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập và Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 107/2023/QH15 về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu.

Cùng với đó là các luật sửa đổi, bổ sung liên quan đến bảo hiểm xã hội, an toàn, vệ sinh lao động, sở hữu trí tuệ, bưu chính, báo chí và một số lĩnh vực khác.

Theo chương trình, từ 16 giờ ngày 21/11, Quốc hội họp phiên bế mạc Kỳ họp thứ 2, khóa XVI. Tại phiên họp, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 2 trước khi Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc.