Quốc hội bố trí 30.000 tỷ đồng dự phòng bảo đảm an toàn tài chính quốc gia

Chiều 9/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027 với 469/469 đại biểu có mặt tán thành, đạt tỷ lệ 100%. Nghị quyết gồm 4 điều và 6 phụ lục kèm theo.

Quốc hội khóa XVI biểu quyết thông qua Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027 với 469/469 đại biểu có mặt tán thành.

Theo Nghị quyết, tổng số thu ngân sách trung ương năm 2027 là 1.775.593 tỷ đồng; tổng số chi là 2.364.411 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách trung ương bố trí 408.747 tỷ đồng để bổ sung cân đối và 311.363 tỷ đồng bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.

Đáng chú ý, Nghị quyết bố trí 30.000 tỷ đồng dự phòng nhằm bảo đảm an toàn, an ninh tài chính quốc gia trong trường hợp tình hình kinh tế - xã hội có biến động, thu ngân sách nhà nước không đạt dự toán. Chính phủ được giao chủ động điều hành khoản dự phòng này nhằm hạn chế ảnh hưởng đến các nhiệm vụ chi đã được dự toán và bảo đảm an toàn tài chính.

Bên cạnh đó, Nghị quyết quy định cụ thể việc phân bổ ngân sách Trung ương năm 2027 theo các phụ lục kèm theo; xác định mức bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương và mức vay bù đắp bội chi, vay để trả nợ gốc của ngân sách địa phương.

Quang cảnh phiên họp chiều 9/11

Đối với nguồn thu từ xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ đã thực nộp ngân sách nhà nước năm 2025, Nghị quyết bố trí 5.752,6 tỷ đồng cho Bộ Công an, tương ứng 85% nguồn thu; 1.015,1 tỷ đồng còn lại, tương ứng 15%, được bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương để hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Nguồn thu phí sử dụng đường bộ thu qua đầu phương tiện ô tô (sau khi trừ chi phí tổ chức thu) được nộp 100% vào ngân sách trung ương. Trong đó, 5.215 tỷ đồng được bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương để thực hiện quản lý, bảo trì đường bộ thuộc phạm vi quản lý; 5.950 tỷ đồng từ nguồn 65% còn lại được bố trí để quản lý, bảo trì quốc lộ đã phân cấp cho địa phương.

Nghị quyết giao Chính phủ tổ chức thực hiện việc phân bổ, giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước và mức phân bổ ngân sách trung ương cho từng bộ, cơ quan trung ương, địa phương theo đúng quy định pháp luật.

Đối với vốn đầu tư công, Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương và địa phương phân bổ bảo đảm tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, tuân thủ các điều kiện và thứ tự ưu tiên theo quy định. Trong đó, ưu tiên bố trí đủ vốn theo tiến độ cho các dự án đầu tư công đặc biệt, dự án đầu tư công khẩn cấp, chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia; các dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa được bố trí đủ vốn và những nhiệm vụ, dự án chuyển tiếp theo quy định.

Sau khi bố trí đủ vốn cho các nhiệm vụ, dự án theo thứ tự ưu tiên, số vốn còn lại mới được dành cho các dự án khởi công mới đủ thủ tục đầu tư, bảo đảm tập trung, tránh dàn trải và phù hợp với khả năng cân đối vốn.

Chính phủ cũng được giao chỉ đạo Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương rà soát, phân bổ kinh phí cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, bảo đảm không trùng lặp, đáp ứng yêu cầu tại Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị.

Nghị quyết đồng thời yêu cầu việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được phân bổ phải đúng quy định pháp luật, bảo đảm triển khai kịp thời, hiệu quả, đúng mục đích, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Việc thực hiện Nghị quyết sẽ chịu sự giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên. Kiểm toán nhà nước thực hiện kiểm toán theo quy định pháp luật.