Quốc hội bổ sung cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực chứng khoán

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua tại phiên họp sáng 13/11 với 463/464 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn. (Ảnh: Media Quốc hội)

Một trong những nội dung đáng chú ý của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán là bổ sung quy định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực chứng khoán.

Luật mới quy định cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực chứng khoán là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép tổ chức triển khai thử nghiệm có giới hạn về phạm vi, đối tượng, không gian và thời gian trong điều kiện thực tế đối với việc ứng dụng công nghệ mới, sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới trong lĩnh vực chứng khoán mà pháp luật chưa có quy định hoặc có quy định khác với pháp luật hiện hành.

Việc triển khai cơ chế này phải bảo đảm quốc phòng, an ninh, an toàn thị trường chứng khoán; đồng thời thực hiện theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, pháp luật về công nghiệp công nghệ số.

Đề cập nội dung mới này tại báo cáo giải trình, tiếp thu trước khi Quốc hội bấm nút, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, dự thảo Luật được tiếp thu, chỉnh lý theo hướng làm rõ việc sơ kết, tổng kết để cấp có thẩm quyền xem xét tiếp tục việc thử nghiệm hoặc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý trước khi áp dụng chính thức, tạo điều kiện thử nghiệm các mô hình, sản phẩm và dịch vụ mới, đồng thời đảm bảo an toàn thị trường và quyền lợi của nhà đầu tư.

Luật đã quy định các nguyên tắc và giới hạn cơ bản, giao cho Chính phủ quy định cụ thể về quy trình, biện pháp kiểm soát rủi ro và xử lý kết quả sau thử nghiệm, đảm bảo việc thử nghiệm phải gắn với nguyên tắc an toàn của thị trường, bảo vệ tài sản, dữ liệu và quyền lợi của nhà đầu tư.

Về tổ chức thị trường, Chính phủ thống nhất tiếp tục giữ phương án giao Thủ tướng quyết định mô hình sở giao dịch chứng khoán để đảm bảo linh hoạt, phù hợp với yêu cầu phát triển trong từng thời kỳ.

Các quy định về cơ cấu lại vốn nhà nước tại các sở giao dịch chứng khoán cũng được chỉnh lý để xác định rõ phạm vi điều chỉnh tại dự thảo luật, phù hợp và thống nhất với pháp luật về quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.

Về chính sách nhân lực, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, dự thảo luật cũng đã làm rõ sự khác biệt giữa chính sách phát triển nguồn nhân lực chung của toàn ngành chứng khoán và chế độ chính sách đối với công chức Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

“Việc quy định chính sách đối với công chức phải phù hợp với yêu cầu công việc, vị trí việc làm và các quy định về cán bộ, công chức, tiền lương, ngân sách nhà nước”, Bộ trưởng nói.

Liên quan tới cải cách thủ tục hành chính, Chính phủ tiếp tục giữ phương án cắt giảm một số điều kiện và thành phần hồ sơ đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán. Việc này nhằm tránh việc kiểm tra trùng lặp những điều kiện về an toàn vốn đã được cơ quan quản lý ngân hàng giám sát, đồng thời đơn giản hóa thủ tục cho các tổ chức tham gia thị trường.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Tài chính nêu rõ, các yêu cầu về năng lực kỹ thuật, an toàn hoạt động, quản lý tách biệt tài sản của khách hàng và giám sát hoạt động lưu ký vẫn được duy trì.

Các yêu cầu về việc đối chiếu dữ liệu, tất toán và chuyển giao tài khoản khách hàng trong trường hợp tổ chức lưu ký không thể tiếp tục hoạt động, đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư tiếp tục được thực hiện theo quy định, đảm bảo việc cắt giảm thủ tục hành chính không làm giảm trách nhiệm đảm bảo an toàn của thị trường chứng khoán.

Về tiêu chuẩn quản lý và người hành nghề, theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, dự thảo luật đã phân định rõ yêu cầu về chuyên môn đối với người quản lý, người đại diện theo pháp luật và người hành nghề chứng khoán phù hợp với trách nhiệm của từng vị trí đảm nhận. Đối với người đại diện theo pháp luật, chỉ yêu cầu tối thiểu một người đáp ứng tiêu chuẩn chuyên môn tương ứng, không bắt buộc tất cả người đại diện phải có chứng chỉ hành nghề.

Đồng thời, quy định thời gian chuyển tiếp hai năm hoặc khi có thay đổi nhân sự mới và đáp ứng các quy định mới để các doanh nghiệp hoạt động có thời gian bố trí, sắp xếp nhân sự phù hợp.