Quốc hội bổ sung chương trình họp, xem xét quyết định chủ trương đầu tư 3 tuyến cao tốc

Quốc hội Khóa XVI

Sáng 5/11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Quốc hội đã nghe Tờ trình và biểu quyết thông qua việc bổ sung Chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Với 444/444 đại biểu Quốc hội tham gia tán thành, đạt tỷ lệ 100%, Quốc hội đã thông qua việc bổ sung Chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Quốc hội biểu quyết thông qua việc bổ sung Chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: QH

Xem xét quyết định chủ trương đầu tư 3 dự án cao tốc

Trước đó, trình bày Tờ trình về việc bổ sung Chương trình Kỳ họp thứ 2, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) Lê Quang Mạnh nêu rõ, căn cứ ý kiến của cấp có thẩm quyền, căn cứ đề nghị của Chính phủ và các Ủy ban của Quốc hội và tình hình chuẩn bị thực tế, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho phép sửa đổi, bổ sung chương trình Kỳ họp thứ 2.

Cụ thể, đề nghị bổ sung 6 nội dung vào Chương trình kỳ họp. Các nội dung này bao gồm:

Xem xét, thông qua Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Xem xét quyết định chủ trương đầu tư 3 dự án xây dựng đường bộ cao tốc gồm: cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong, cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum, cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, địa phận tỉnh Sơn La.

Xem xét, thảo luận và quyết nghị trong Nghị quyết kỳ họp hai nội dung. Một là, báo cáo của Chính phủ về những vấn đề phát sinh khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và tháo gỡ vướng mắc do quy định của pháp luật. Hai là, việc giao UBTVQH quy định cụ thể về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu hội đồng nhân dân các cấp.

Bổ sung nội dung điều chỉnh tên gọi, phạm vi và hình thức quyết nghị đối với nội dung xem xét, thông qua Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 107/2023/QH15 về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu thành xem xét, quyết định phương án xử lý thuế đối với doanh nghiệp dự án BOT điện có bảo lãnh, cam kết của Chính phủ về thuế và quyết nghị trong Nghị quyết của kỳ họp.

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày tờ trình. Ảnh: QH

Xem xét điều chỉnh địa giới Hà Nội và Phú Thọ

Chính phủ cũng đề nghị bổ sung đưa vào Nghị quyết kỳ họp 5 nội dung gồm:

Điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ

Cơ chế, chính sách phát triển Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi

Thực hiện giải pháp thuế đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay quy định tại khoản 2 Điều 4 của Nghị quyết số 19 của Quốc hội.

Về việc quản lý xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài

Sử dụng ngân sách trung ương hỗ trợ các khoản chi phí của các dự án Binh đoàn 15 đã thực hiện.

Bổ sung việc điều chỉnh thời gian và cách thức tiến hành một số nội dung trong chương trình cho phù hợp như: bố trí trình bày chung, báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với các nội dung do cùng cơ quan chủ trì soạn thảo; điều chỉnh thời gian ghép nội dung tại một số phiên họp trong tuần.

Do thời gian từ nay đến kết thúc đợt 1 kỳ họp không còn nhiều, để tránh việc điều chỉnh chương trình nhiều lần, UBTVQH đề nghị Quốc hội đồng ý chủ trương bổ sung các nội dung trên để Quốc hội xem xét, quyết nghị trong Nghị quyết kỳ họp.