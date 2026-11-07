Linh hoạt thuế xăng dầu, lãi suất, tỷ giá

Ngày 7/11, tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, kết quả biểu quyết như sau: 469 đại biểu tham gia, bằng 93,8%; 467 đại biểu tán thành, bằng 93,4%; không có đại biểu không tán thành; 2 đại biểu không biểu quyết, bằng 0,4%.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 với 467 đại biểu tán thành

Trước khi biểu quyết, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết. Theo Bộ trưởng, ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo cơ bản thống nhất, đồng tình cao, đồng thời kiến nghị nhiều giải pháp thiết thực, khả thi, toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Dự thảo được hoàn thiện với 45 chỉ tiêu chủ yếu và 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, bám sát Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Kết luận số 18-KL/TW và Kết luận số 106-KL/TW của Trung ương.

Về mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương quyết liệt tổ chức triển khai, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu Quốc hội đã thông qua; phân công rõ trách nhiệm của từng bộ, ngành, địa phương gắn với tiến độ, thời hạn và kết quả thực hiện.

Trọng tâm thứ nhất là tiếp tục hoàn thiện đồng bộ thể chế, khơi thông và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực, thúc đẩy các động lực tăng trưởng truyền thống, tạo các động lực tăng trưởng mới. Thứ hai, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao năng suất lao động. Thứ ba, phát triển mạnh các thành phần của nền kinh tế, phát huy vai trò của kinh tế tư nhân, nâng cao năng lực nội sinh, tính tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết.

Đồng thời, Chính phủ chú trọng gắn kết chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống của Nhân dân; bảo đảm thành quả tăng trưởng được lan tỏa sâu rộng, công bằng đến các vùng, miền, các tầng lớp Nhân dân, để người dân thực sự được thụ hưởng thành quả phát triển, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng nhanh, bền vững trong giai đoạn 2026 - 2030 và những năm tiếp theo.

Về ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, Bộ trưởng nêu trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới, khu vực năm 2027 được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, giá năng lượng, nguyên vật liệu, chi phí vận tải tăng cao, chính sách tiền tệ của các nền kinh tế lớn tiếp tục diễn biến khó lường, tạo áp lực đối với công tác điều hành kinh tế vĩ mô trong nước, Chính phủ xác định giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế là nhiệm vụ quan trọng để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên.

Về chính sách tài khóa, Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh linh hoạt chính sách thuế, phí, nhất là thuế đối với xăng dầu, phù hợp với diễn biến thị trường và khả năng cân đối ngân sách nhà nước; đánh giá hiệu quả các chính sách hỗ trợ để có phương án tiếp tục thực hiện phù hợp trong năm 2027; đẩy mạnh cải cách hệ thống thuế theo hướng hiện đại, minh bạch, mở rộng cơ sở thuế, nuôi dưỡng nguồn thu bền vững.

Về chính sách tiền tệ, điều hành lãi suất, tỷ giá linh hoạt, phù hợp với diễn biến thị trường; kiểm soát tăng trưởng tín dụng hợp lý, hướng dòng vốn vào sản xuất, kinh doanh và các động lực tăng trưởng; đồng thời kiểm soát chặt chẽ các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, bảo đảm an toàn hệ thống.

Về điều hành giá, tăng cường công tác phân tích, dự báo, chủ động các kịch bản điều hành giá; bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, điều chỉnh phù hợp giá các mặt hàng do Nhà nước quản lý. Qua đó, phấn đấu thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, đồng thời kiểm soát lạm phát, củng cố ổn định kinh tế vĩ mô và nâng cao đời sống của Nhân dân cả về vật chất và tinh thần, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển nhanh và bền vững.

Bộ trưởng cho biết, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030.

Để sớm triển khai Nghị quyết, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài chính cùng các bộ, ngành, cơ quan, địa phương khẩn trương xây dựng Nghị quyết năm 2027 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, với các giải pháp cụ thể, thiết thực, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2027.

Lấy đời sống Nhân dân làm thước đo

Theo dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội thông qua, năm 2027 là năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Mục tiêu tổng quát là tập trung quyết liệt phấn đấu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; lấy hiệu quả thực chất, năng suất và đời sống Nhân dân làm thước đo.

Dự thảo nêu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực; chuyển mạnh từ chủ trương sang thực thi, xác định rõ trách nhiệm, tiến độ, kết quả; vận hành thông suốt, hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp. Các chỉ tiêu chủ yếu gắn với mục tiêu phấn đấu tăng trưởng GDP bình quân cả nước đạt từ 10%/năm trở lên được thể hiện tại Phụ lục I và Phụ lục II của Nghị quyết.

Để có nguồn lực cho tăng trưởng, dự thảo nêu tập trung phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước, tiết kiệm chi, nhất là chi thường xuyên; phát hành các loại hình trái phiếu; vay ODA; tăng đầu tư từ các doanh nghiệp nhà nước; khuyến khích doanh nghiệp FDI sử dụng lợi nhuận chưa chuyển về nước để tái đầu tư tại Việt Nam; phát triển thị trường vốn trung và dài hạn hiện đại. Vốn đầu tư công được phân bổ theo kết quả đầu ra, kiên quyết điều chuyển từ nơi giải ngân thấp sang nơi giải ngân tốt.

Toàn cảnh phiên họp.

Một số nhiệm vụ được nêu cụ thể: Người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương trực tiếp chỉ đạo xử lý dứt điểm nhà, đất dôi dư; bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời sách giáo khoa cho học sinh trước khi bắt đầu năm học 2027-2028; phấn đấu hoàn thành hơn 176 nghìn căn hộ nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, nhà ở công nhân trong năm 2027; tổ chức thành công APEC 2027. Dự thảo cũng nêu kiên quyết khắc phục tình trạng địa phương đầu tư sân bay, cảng biển, trung tâm dữ liệu, khu thương mại tự do theo phong trào, gây lãng phí.

Nhiều nhiệm vụ trong dự thảo Nghị quyết liên quan trực tiếp tới ngành Công Thương. Về năng lượng, dự thảo nêu bảo đảm an ninh năng lượng, cung ứng đủ điện, xăng dầu trong mọi tình huống; thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 70-NQ/TW; xây dựng chiến lược dự trữ năng lượng quốc gia; đẩy nhanh các dự án nguồn điện, lưới điện truyền tải và điện mặt trời mái nhà theo quy hoạch.

Về thị trường, dự thảo Nghị quyết nêu phát triển thị trường trong nước; kích cầu, phát triển thương mại hiện đại, kinh tế ban đêm; đa dạng hóa thị trường xuất nhập khẩu gắn với nâng cao giá trị gia tăng, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực, toàn cầu; giảm phụ thuộc vào một số ít thị trường; xử lý kịp thời các vấn đề thương mại, thuế quan; có giải pháp hiệu quả để xử lý nhập siêu. Thương mại điện tử được đẩy mạnh gắn với quản lý chất lượng hàng hóa, bảo vệ người tiêu dùng. Dự thảo đồng thời nêu chủ động phòng ngừa, đấu tranh với buôn lậu, gian lận thương mại, vi phạm sở hữu trí tuệ.