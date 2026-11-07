Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi) và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Ảnh: Viết Chung

Theo chương trình, trong phiên họp buổi sáng, Quốc hội họp toàn thể tại hội trường, tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027.

Tiếp đó, Quốc hội nghe trình bày tờ trình và báo cáo thẩm tra về chủ trương đầu tư 3 dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc, gồm: Cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong; cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum; cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, đoạn qua địa phận tỉnh Sơn La.

Cũng trong phiên họp, Quốc hội nghe trình bày tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Nghị quyết của Quốc hội liên quan đến cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch. Đây là những nội dung được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối vùng và khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế du lịch.

Sau các nội dung trên, Quốc hội tiến hành thảo luận về dự án Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi).

Tiếp nối chương trình, Quốc hội thảo luận tại Tổ về chủ trương đầu tư 3 dự án đường bộ cao tốc nêu trên và dự án Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch.

Buổi chiều, Quốc hội nghỉ để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan tập trung tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật và dự thảo nghị quyết, bảo đảm chất lượng trước khi trình Quốc hội xem xét, quyết định.