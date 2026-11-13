Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Chiều 13/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, với đa số đại biểu Quốc hội tán thành.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Với 458/460 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành (bằng 91,78% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, gồm 6 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2027 trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 5 của Luật.

Trước khi tiến hành biểu quyết, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Thay mặt cơ quan chủ trì soạn thảo, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban Kinh tế và Tài chính và các Ủy ban của Quốc hội; nhất là sự quan tâm, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các vị đại biểu Quốc hội.

“Dự án Luật đã nhận được 204 ý kiến thảo luận tại tổ, 11 ý kiến phát biểu tại hội trường. Trên cơ sở các ý kiến, cơ quan chủ trì soạn thảo và Chính phủ đã có 2 báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến của đại biểu Quốc hội. Trong đó, có 142/204 ý kiến phát biểu tại tổ và 8/11 ý kiến phát biểu tại hội trường đã được tiếp thu và thể hiện tại dự thảo Luật. Ngày 12/11/2026, Chính phủ cũng đã có Báo cáo số 1038 gửi các vị đại biểu Quốc hội tiếp tục tiếp thu các ý kiến kết luận, chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội”, Bộ trưởng Bộ Công Thương nêu rõ.

Theo Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng, việc sửa đổi 4 luật lần này tập trung vào 3 mục tiêu: Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; cắt giảm thủ tục hành chính, chi phí tuân thủ, tháo gỡ thực chất điểm nghẽn cho sản xuất, kinh doanh; đồng thời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Bộ trưởng khẳng định dự thảo Luật hiện tại sau khi tiếp thu, chỉnh lý theo ý kiến của Quốc hội đã hoàn thành đúng mục tiêu đề ra.

Thứ nhất, phân cấp, phân quyền được thực hiện triệt để cho chính quyền địa phương như cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, cấp phép xuất nhập khẩu hàng hóa, loại bỏ hoàn toàn cơ chế xin ý kiến chấp thuận của cơ quan trung ương, Chính phủ, các bộ, ngành quản lý ngành; thực hiện vai trò thống nhất của trung ương thông qua việc ban hành tiêu chuẩn, quy trình nghiệp vụ, xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu; thể chế hóa một cách thực chất, kịp thời Nghị quyết số 29 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới.

Thứ hai, tinh thần cải cách thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh được thể hiện bằng kết quả thực chất: không gian hoạt động thương mại của người dân, doanh nghiệp được mở rộng; các lĩnh vực độc quyền nhà nước được công khai, minh bạch; các công cụ đảm bảo môi trường cạnh tranh, nhất là trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ về kinh tế số; quyền lợi của người tiêu dùng tiếp tục được quan tâm; nhiều khó khăn, vướng mắc được tháo gỡ nhằm kiến tạo không gian phát triển mở rộng cho người dân và doanh nghiệp.

Các đại biểu tham dự phiên họp.

Thứ ba, chuyển đổi mạnh mẽ tư duy từ quản lý nhà nước sang quản trị xã hội bằng dữ liệu thông qua việc xây dựng, vận hành các hệ thống thông tin dữ liệu thông suốt từ trung ương đến địa phương trong các lĩnh vực thương mại, xuất nhập khẩu và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Thứ tư, các nội dung về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, quản lý ngoại thương được thể hiện chặt chẽ, minh bạch, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh, phù hợp với định hướng xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân.

Dự thảo Luật đã được hoàn thiện, chỉnh lý kỹ thuật lập pháp bởi Bộ Tư pháp, các cơ quan của Quốc hội theo hướng dẫn của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cho biết, ngay sau khi được Quốc hội biểu quyết thông qua, cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch tổ chức thi hành luật theo đúng quy định. Cùng với đó, cơ quan chủ trì soạn thảo cũng sẽ triển khai ngay việc xây dựng các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, bảo đảm có hiệu lực đồng bộ với hiệu lực của luật.

“Cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan của Quốc hội hoàn thiện, chỉnh lý dự thảo sau khi được Quốc hội thông qua và triển khai các công tác có liên quan để trình cơ quan có thẩm quyền ký, ban hành và công bố theo quy định”, Bộ trưởng nêu rõ.