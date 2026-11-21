Quốc hội biểu quyết thông qua các luật và nghị quyết
Sáng 21/11/2026, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, các đại biểu Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua nhiều dự án luật và nghị quyết quan trọng.
Trong phiên làm việc, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); các luật sửa đổi thuộc lĩnh vực điện lực, môi trường, biển và hải đảo, đất đai, kinh doanh bất động sản, nhà ở, trưng mua và trưng dụng tài sản; cùng các nghị quyết về hoạt động chất vấn, chủ trương đầu tư các dự án đường bộ cao tốc trọng điểm (Bảo Hà - Lai Châu, Quảng Ngãi - Kon Tum, Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên), thí điểm cơ chế thu hồi, xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội và điều chỉnh địa giới hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/quoc-hoi-bieu-quyet-thong-qua-cac-luat-va-nghi-quyet-post1404796.html