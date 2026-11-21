Trong phiên làm việc, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); các luật sửa đổi thuộc lĩnh vực điện lực, môi trường, biển và hải đảo, đất đai, kinh doanh bất động sản, nhà ở, trưng mua và trưng dụng tài sản; cùng các nghị quyết về hoạt động chất vấn, chủ trương đầu tư các dự án đường bộ cao tốc trọng điểm (Bảo Hà - Lai Châu, Quảng Ngãi - Kon Tum, Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên), thí điểm cơ chế thu hồi, xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội và điều chỉnh địa giới hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Các đại biểu tại Phiên họp sáng 21/11. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng, thừa Ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn . Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua các luật và nghị quyết. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN