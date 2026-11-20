Tham dự kỳ họp, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; cùng các đại biểu trong đoàn.

Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, tiến hành biểu quyết thông qua nhiều dự án luật quan trọng.

Tại phiên họp, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và Luật Thuế thu nhập cá nhân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư; Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi).

Đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của ba luật thuế, có 475/477 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành. Đây là kết quả thể hiện sự đồng thuận cao của Quốc hội đối với yêu cầu tiếp tục hoàn thiện chính sách thuế, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế.

Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An dự kỳ họp. Ảnh: Lâm Hiển

Việc sửa đổi đồng thời các quy định liên quan đến nhiều sắc thuế cũng góp phần tăng tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật, tạo thuận lợi cho quá trình tổ chức thực hiện.

Trong lĩnh vực đầu tư, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nhằm tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong quá trình triển khai các hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Đây là một trong những nội dung quan trọng nhằm cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao tính minh bạch, ổn định và khả năng dự báo của chính sách. Qua đó, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp cận cơ hội kinh doanh, phát huy hiệu quả các nguồn lực xã hội.

Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An dự kỳ họp. Ảnh: Lâm Hiển

Đối với Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi), việc hoàn thiện các quy định pháp luật có ý nghĩa trong nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, tăng cường hợp tác quốc tế và bảo đảm việc ký kết, thực hiện các thỏa thuận quốc tế được tiến hành đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục, phù hợp với yêu cầu hội nhập của đất nước.

Cũng tại phiên họp, Quốc hội đã xem xét, biểu quyết thông qua Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).

Đây là nhóm văn bản có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về hình sự và tố tụng, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An dự kỳ họp. Ảnh: Lâm Hiển

Việc sửa đổi, bổ sung các quy định nhằm khắc phục những bất cập trong quá trình áp dụng pháp luật, bảo đảm tính đồng bộ giữa các văn bản có liên quan, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng.

Qua đó, góp phần bảo đảm pháp luật được thực thi nghiêm minh, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Đặc biệt, việc Quốc hội xem xét, thông qua các văn bản liên quan đến lĩnh vực hình sự còn đặt ra yêu cầu bảo đảm tính thống nhất trong tổ chức thực hiện, nhất là đối với những quy định chuyển tiếp khi Bộ luật Hình sự (sửa đổi) có hiệu lực.

Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật Hình sự giữ vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn xử lý các vấn đề phát sinh, bảo đảm không tạo khoảng trống pháp lý.

Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An dự kỳ họp. Ảnh: Lâm Hiển

Cùng với đó, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi) tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý về tổ chức, nhiệm vụ và thẩm quyền của các cơ quan điều tra.

Việc phân định rõ trách nhiệm, thẩm quyền và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan có liên quan là yêu cầu cần thiết, góp phần nâng cao chất lượng công tác điều tra, xử lý tội phạm, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Cũng trong phiên họp chiều 20/11, Quốc hội nghe Chính phủ trình bày Tờ trình và cơ quan thẩm tra báo cáo về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội liên quan đến chính sách đặc thù xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp, nhằm tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế.