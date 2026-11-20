Đây không chỉ đơn thuần là việc chuyển giao vai trò chủ nhà mà còn phản ánh rõ nét vai trò quốc tế đang thay đổi của Việt Nam: Chuyển từ tham gia tích cực hợp tác châu Á-Thái Bình Dương sang thiết lập các chương trình nghị sự khu vực, điều phối đồng thuận và cung cấp dịch vụ chung cho sự hợp tác và liên kết ở khu vực.