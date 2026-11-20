Quốc hội biểu quyết thông qua 5 luật, kịp thời tháo gỡ vướng mắc từ thực tiễn
Sáng 20/11, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, biểu quyết thông qua 5 luật, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc từ thực tiễn và đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Sáng 20/11, Quốc hội họp phiên toàn thể, thông qua 5 luật quan trọng, bao gồm Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), Luật Luật sư (sửa đổi) và Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi) và Luật Văn bản quy phạm pháp luật, nhằm cải thiện thể chế và đáp ứng yêu cầu phát triển./.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/quoc-hoi-bieu-quyet-thong-qua-5-luat-kip-thoi-thao-go-vuong-mac-tu-thuc-tien-post1149605.vnp