Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn; cùng các đại biểu trong đoàn.

Toàn cảnh phiên họp (Đợt 1) tại Hội trường, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Quochoi.vn

Các luật được Quốc hội xem xét thông qua, gồm: Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi); Luật Luật sư (sửa đổi); Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi) và Luật Văn bản quy phạm pháp luật. Quốc hội cũng xem xét việc bổ sung Chương trình kỳ họp và thảo luận về dự án Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (sửa đổi).

Việc hoàn thiện Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tạo cơ sở pháp lý thúc đẩy khu vực doanh nghiệp này phát triển, nâng cao hiệu quả các chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực, mở rộng sản xuất, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Trước đó, tại các phiên thảo luận ở Tổ và Hội trường, nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm đến cơ chế tiếp cận vốn, nguồn lực thực hiện chính sách và tính thiết thực, hiệu quả của các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên họp.

Dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) được xây dựng theo hướng hoàn thiện trình tự, thủ tục đấu giá, tăng cường công khai, minh bạch, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan; đồng thời bổ sung các quy định nhằm phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng thông đồng, dìm giá, bỏ cọc và lợi dụng hoạt động đấu giá để trục lợi.

Dự án Luật Luật sư (sửa đổi) tập trung hoàn thiện các quy định về tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề luật sư; nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp; đổi mới quy trình đào tạo, tập sự, tổ chức kỳ thi quốc gia cấp chứng chỉ hành nghề luật sư; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính và phát huy vai trò tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư.

Dự án Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi) hướng tới hoàn thiện chính sách về nuôi con nuôi gắn với yêu cầu chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, lấy trẻ em làm trung tâm; đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp, phân quyền và ứng dụng chuyển đổi số.

Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An dự kỳ họp. Ảnh: Lâm Hiển

Dự thảo cũng chú trọng hoàn thiện các quy định về điều kiện nhận nuôi, cho nhận con nuôi, sự tham gia của người làm công tác xã hội trong quá trình giải quyết việc nuôi con nuôi; tăng cường cơ chế phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng hoạt động cho, nhận con nuôi để mua bán, bóc lột hoặc xâm hại trẻ em.

Dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật tập trung hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về xây dựng, ban hành và tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật; tiếp tục đổi mới quy trình xây dựng pháp luật theo hướng linh hoạt, kịp thời, có kiểm soát.

Phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; tăng cường kiểm tra, giám sát và gắn kết giữa xây dựng pháp luật với tổ chức thi hành pháp luật, bảo đảm tính thống nhất, minh bạch, khả thi của hệ thống pháp luật.

Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An dự kỳ họp. Ảnh: Lâm Hiển

Đây là những luật có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp tục hoàn thiện thể chế, tháo gỡ những vướng mắc từ thực tiễn và đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Các luật được xem xét thông qua lần này điều chỉnh nhiều lĩnh vực có tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý tài sản, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp cũng như hiệu quả hoạt động của hệ thống pháp luật.

Cũng trong buổi sáng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày tờ trình về việc bổ sung chương trình Kỳ họp thứ 2. Sau đó, Quốc hội nghe trình bày tờ trình và biểu quyết thông qua việc bổ sung chương trình Kỳ họp thứ 2.

Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An dự kỳ họp. Ảnh: Lâm Hiển

Tiếp đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (sửa đổi). Dự thảo Bộ luật được xây dựng trên cơ sở hợp nhất Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015 và Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2004, gồm 21 chương, 318 điều.

Việc xây dựng Bộ luật nhằm hoàn thiện khung pháp lý thống nhất cho hoạt động hàng hải và đường thủy nội địa, đáp ứng yêu cầu phát triển, quản lý nhà nước và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực này.