Cụ thể là: Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi); Luật Luật sư (sửa đổi); Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi); Luật Văn bản quy phạm pháp luật; Biểu quyết thông qua việc bổ sung Chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; Thảo luận ở hội trường về dự án Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (sửa đổi).
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua các luật. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk Lê Đào An Xuân phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng Dương Khắc Mai phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi). Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc