Báo cáo quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch năm 2025 cho thấy Hà Nội có tỷ số giới tính khi sinh lên tới 120,8 bé trai/100 bé gái. Trong khi đó, phụ nữ tại TPHCM có tuổi trung bình khi sinh con cao nhất cả nước, còn Đông Nam Bộ là vùng có mức sinh thấp nhất, chỉ 1,25 con/phụ nữ.