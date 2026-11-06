Quốc hội bàn về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 3 Luật về thuế

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI. Ảnh: Media Quốc hội.

Ngày 6/11, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 2, buổi sáng, các đại biểu Quốc hội dự Kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc hội Việt Nam thông qua bản Hiến pháp đầu tiên (9/11/1946-9/11/2026) tại Hội trường Diên Hồng. Chương trình được Truyền hình, phát thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về 2 dự án Luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường thảo luận về 2 dự án Luật: Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Trước đó, sáng 23/10, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và Luật Thuế thu nhập cá nhân trước Quốc hội.

Theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, dự thảo đề xuất miễn thuế cho cơ sở giáo dục hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, không phân biệt công lập hay tư thục, nhằm thực hiện chủ trương tại Nghị quyết số 71-NQ/TW. Song song, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ hoạt động kinh doanh cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Chính sách này được kỳ vọng giúp giảm chi phí cung cấp suất ăn, khuyến khích hình thành các cơ sở có quy mô lớn, đáp ứng quy định về an toàn thực phẩm, qua đó góp phần giảm chi phí cho người học và người bệnh. Đáng chú ý, phạm vi áp dụng dự kiến bao gồm cả doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu.

Đối với thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, dự thảo bổ sung các trường hợp miễn thuế đối với đất của cơ sở giáo dục và đất ở trong hạn mức của người dân tộc thiểu số tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đáng chú ý, dự thảo bổ sung mức thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang, đất không đưa vào sử dụng và đất chậm đưa vào sử dụng.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, đây là mức thuế suất cao nhất trong Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hiện hành, tương đương mức áp dụng đối với đất lấn chiếm và gấp 7 lần thuế suất đối với đất ở trong hạn mức. Việc xác định các loại đất này sẽ căn cứ vào quy định của pháp luật về đất đai.