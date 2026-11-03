Quốc hội bàn về Luật Điện lực (sửa đổi)

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI. Ảnh: Media Quốc hội.

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 2, ngày 3/11, buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi) và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.

Trước đó, ngày 20/10, trình bày về sự cần thiết, mục tiêu và quan điểm xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng cho biết, về cơ sở chính trị, dự án Luật thể chế hóa chủ trương, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số. Về cơ sở pháp lý, dự án Luật được xây dựng trên cơ sở Hiến pháp, Luật Điện lực số 61/2024/QH15; kế thừa, phát huy các quy định của Nghị quyết số Nghị quyết 253/2025/QH15 của Quốc hội; hướng tới đồng bộ với các luật mới về quy hoạch, đầu tư và đất đai.

Về cơ sở thực tiễn, thực tế triển khai Quy hoạch điện VIII điều chỉnh và bảo đảm cung ứng điện giai đoạn 2027 - 20230 đã bộc lộ những vướng mắc phải xử lý thuộc thẩm quyền của Quốc hội về quy hoạch, đầu tư, năng lượng tái tạo và giá điện.

"Mục tiêu là tạo khuôn khổ pháp lý phát triển nguồn điện, lưới điện để đảm bảo an ninh cung cấp điện trong tình hình mới," Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng cho biết.

Trình bày nội dung trọng tâm của dự án Luật, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng cho biết, Dự thảo Luật gồm 3 điều, với trọng tâm gồm 5 nhóm nội dung chính như sau:

Về các vấn đề chung, dự án Luật đã làm rõ phạm vi, cơ chế đặc thù về chủ trương đầu tư; thu hẹp quy định độc quyền nhà nước, ưu tiên, ưu đãi có chọn lọc theo từng loại hình nguồn điện; bổ sung cơ chế hỗ trợ tiền điện cho đối tượng yếu thế.

Về quy hoạch và đầu tư xây dựng, dự án Luật quy định một số dự án điện lực không phải chấp thuận chủ trương đầu tư; giá điện trúng thầu là cơ sở ký kết hợp đồng mua bán điện, hạn chế đàm phán lại giá; bổ sung lưới điện truyền tải theo hình thức đối tác công tư.

Về năng lượng tái tạo, năng lượng mới, dự án Luật hoàn thiện quy định về thị trường chứng chỉ năng lượng tái tạo, hệ thống lưu trữ điện, điện gió ngoài khơi và cơ chế cần thiết cho phát triển điện rác.

Về cấp phép thị trường và mua bán điện, dự án Luật tiết giảm điều kiện cấp giấy phép hoạt động điện lực và bổ sung các trường hợp miễn trừ; hoàn thiện các cấp độ thị trường điện cạnh tranh; mở rộng mua bán điện trực tiếp.

Về giá điện, giá dịch vụ điện, dự án Luật quy định lộ trình giảm và tiến tới xóa bù chéo giá điện giữa các nhóm khách hàng; làm rõ giá hợp đồng của một số loại hình nguồn điện; cơ chế giá khuyến khích năng lượng tái tạo và lưu trữ điện.