Quốc hội bàn Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI. Ảnh: Media Quốc hội.

Ngày 29/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bộ trưởng Bộ Tài chính phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

5 nhóm chính sách phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Trước đó, chiều 17/10, cũng trong chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn đã trình bày Tờ trình về dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Chính phủ đề xuất ban hành Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Luật năm 2017 để tiếp tục hoàn thiện khuôn pháp lý, kết nối nguồn lực công - tư, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả thực thi và lấy sự phát triển thực chất của doanh nghiệp làm thước đo, chuyển từ tư duy hỗ trợ sang kiến tạo môi trường, hệ sinh thái phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy doanh nghiệp phát triển theo hướng bền vững.

Các định hướng này phù hợp với Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết số 66 về đổi mới xây dựng và thực thi pháp luật của Bộ Chính trị, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn nêu rõ.

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, dự thảo luật gồm 4 chương, 35 điều, tập trung vào 5 nhóm chính sách:

Một là, phát triển chung và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp: Cải thiện tiếp cận vốn, mặt bằng, công nghệ, thị trường; hỗ trợ tư vấn, đào tạo, kế toán, pháp lý; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, mua sắm công và nâng cao năng lực quản trị, nhân lực.

Khuyến khích đa dạng hóa nguồn tài chính, đánh giá tín dụng theo dòng tiền, dữ liệu và khả năng tạo doanh thu không chỉ dựa vào tài sản bảo đảm, đồng thời giảm thủ tục, chi phí tuân thủ, đảm bảo minh bạch.

Hai là, phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thông qua kết nối với chuyên gia, vườn ươm, trung tâm đổi mới sáng tạo và đơn vị tư vấn. Trọng tâm là hoàn thiện sản phẩm, thương mại hóa, nghiên cứu tiếp cận nhà đầu tư và đưa công nghệ sản xuất, kinh doanh.

Ba là, phát triển doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh, nhất là doanh nghiệp một người bằng việc tạo thuận lợi chuyển đổi và hỗ trợ tư vấn, đào tạo, kế toán, pháp lý. Mục tiêu là nâng cao quản trị, đảm bảo tuân thủ, giúp doanh nghiệp hoạt động minh bạch, ổn định, tăng năng suất và mở rộng quy mô.

Bốn là, phát triển doanh nghiệp kinh doanh bền vững, khuyến khích sử dụng hiệu quả tài nguyên, đổi mới quản trị, chuyển đổi số và đáp ứng yêu cầu môi trường, xã hội, quản trị.

Dự thảo quan tâm doanh nghiệp do phụ nữ, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số làm chủ, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động thuộc các nhóm này và doanh nghiệp ở vùng miền núi, biên giới, hải đảo.

Năm là, phát triển doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị và kinh doanh quốc tế, nâng cao năng lực sản xuất, quản trị, chất lượng sản phẩm, kết nối với doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp FDI, nhà phân phối và đối tác quốc tế để mở rộng thị trường, tiếp cận công nghệ, tăng năng suất và giá trị trong nước.

Về tổ chức thực hiện và bảo đảm hiệu quả chính sách, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh, dự thảo chuyển sang kiến tạo hệ sinh thái, kết nối nguồn lực công tư và để doanh nghiệp chủ động chọn dịch vụ, việc thực hiện đẩy mạnh số hóa, liên thông dữ liệu, đơn giản thủ tục, tăng hậu kiểm, trách nhiệm giải trình, doanh nghiệp không phải nộp lại giấy tờ, thông tin cơ quan nhà nước đã có hoặc có thể kê khai, có thể khai thác theo quy định.

Về quy định nguyên tắc, định hướng và cơ chế ổn định, Chính phủ quy định chi tiết các nội dung và linh hoạt khi thực hiện. Luật góp phần cụ thể hóa chủ trương phát triển kinh tế tư nhân, khơi thông nguồn lực, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo nền tảng doanh nghiệp đổi mới, phát triển bền vững, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.