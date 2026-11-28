Tại Nghị quyết số 51/2025/QH16, Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực, quyết tâm của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và sự đồng thuận, ủng hộ to lớn của nhân dân cả nước trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Báo Đại biểu Nhân dân.

Tuyến đường hoàn thành mở ra không gian phát triển mới cho các địa phương khu vực phía Tây Tổ quốc; đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng và an ninh của đất nước.

Quốc hội giao Chính phủ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ sau đây:

Hoàn thành thi công, nghiệm thu, bàn giao đưa vào khai thác bảo đảm chất lượng, an toàn công trình và quyết toán các dự án thành phần còn lại; khắc phục các tồn tại, hạn chế theo kết luận của cơ quan thanh tra, Kiểm toán nhà nước; xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, người đứng đầu nếu tiếp tục để xảy ra chậm trễ; chính thức kết thúc dự án đường Hồ Chí Minh quy mô 2 làn xe theo Nghị quyết số 38/2004/QH11 và Nghị quyết số 66/2013/QH13 của Quốc hội vào năm 2027; hoàn thành công tác quyết toán theo đúng quy định của pháp luật.

Giải quyết các tồn tại về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bảo đảm sinh kế lâu dài, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân vùng dự án; nghiên cứu lồng ghép đồng bộ việc đầu tư hoàn thiện hệ thống đường gom, hầm chui, đường kết nối dân sinh và hỗ trợ phát triển sinh kế cho người dân (nhất là đồng bào dân tộc thiểu số) với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035 theo Nghị quyết số 46/2026/QH16 ngày 24/8/2026 của Quốc hội, bảo đảm đúng mục tiêu, đối tượng, hạch toán rõ từng nguồn vốn, tránh trùng lặp, chồng chéo.

Chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương liên quan phối hợp với nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án đẩy nhanh tiến độ tháo gỡ dứt điểm vướng mắc tại một số dự án đầu tư theo hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT) trên đường Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người dân.

Cân đối, bố trí nguồn lực cho công tác duy tu, bảo trì nhằm bảo đảm an toàn giao thông và nâng cao độ bền vững của công trình; tăng cường quản lý, bảo vệ chặt chẽ hành lang an toàn đường bộ và quỹ đất đã cắm mốc lộ giới để phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và nâng cấp, mở rộng hạ tầng giao thông trong giai đoạn tiếp theo.

Cùng với đó, rà soát, cân đối, bố trí và huy động nguồn vốn đầu tư để tiếp tục triển khai các đoạn đường Hồ Chí Minh theo quy hoạch được duyệt.

Quốc hội yêu cầu Chính phủ thực hiện nghiêm túc Nghị quyết này; gửi báo cáo kết quả thực hiện đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội vào Kỳ họp đầu năm 2028.

Chiều 13/11, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc kết thúc thực hiện các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 38/2004/QH11 và Nghị quyết số 66/2013/QH13 về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh. Ảnh: Media Quốc hội.

Trước đó, vào chiều 13/11, với 465/466 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc kết thúc thực hiện các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 38/2004/QH11 và Nghị quyết số 66/2013/QH13 về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh.

Báo cáo giải trình, tiếp thu trước khi đại biểu Quốc hội bấm nút, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, Bộ trưởng cảm ơn Quốc hội đã ghi nhận nỗ lực của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và sự đồng thuận của nhân dân trong triển khai các nghị quyết về chủ trương đầu tư đường Hồ Chí Minh. Tuyến đường đã mở ra không gian phát triển mới ở hành lang phía Tây Tổ quốc, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh.

Chính phủ trình Quốc hội ban hành Nghị quyết để chính thức khép lại giai đoạn phân kỳ đầu tư đường Hồ Chí Minh quy mô hai làn xe.

Về tiến độ thực hiện, Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho biết, theo các nghị quyết của Quốc hội, mục tiêu đến hết năm 2026 cơ bản nối thông đường Hồ Chí Minh trên cơ sở sử dụng quốc lộ 32, quốc lộ 21, với tổng chiều dài 2.656,5km.

Kết quả cho thấy, đến năm 2025, tuyến đường đã hoàn thành 2.499km và đến hết năm 2026, tiếp tục hoàn thành 144,5km, còn lại 13km thông xe trên nền cấp phối và sẽ được hoàn thành dứt điểm vào quý I/2027.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh nhấn mạnh, sau hơn 20 năm triển khai, dù còn một số tồn tại do nguyên nhân chủ quan và khách quan, đường Hồ Chí Minh đã hình thành, cơ bản đáp ứng yêu cầu, mục tiêu mà Đảng, Quốc hội đề ra đối với tuyến đường mang tên Bác.

Theo Bộ trưởng, việc khép lại Nghị quyết số 38/2004/QH11 và Nghị quyết số 66/2013/QH13 là dịp đánh giá những kết quả đạt được, rút ra bài học thực tiễn, đồng thời mở ra cơ hội để Chính phủ tiếp tục xây dựng các đề án, chính sách mới. Đây cũng là động lực để các thế hệ cán bộ, kỹ sư, người lao động ngành Xây dựng chuẩn bị, tổ chức triển khai những dự án đầu tư mới, nhất là các tuyến cao tốc đã được hoạch định theo chủ trương của Đảng và Quốc hội.