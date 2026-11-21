Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Báo Nhân dân

Sáng 21/11, tại Nhà Quốc hội, Quốc hội khóa XVI đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên.

Theo đó, có 482/483 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 96,59%. Đây là một trong những nội dung quan trọng được Quốc hội xem xét, quyết nghị trong ngày làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Việc Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư dự án tạo cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai tuyến cao tốc kết nối Sơn La với Điện Biên và các địa phương trong khu vực Tây Bắc. Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, nâng cao năng lực kết nối giao thông, thúc đẩy giao thương, phát triển du lịch, thu hút đầu tư và mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội.

Tuyến cao tốc cũng được kỳ vọng tạo động lực khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của các địa phương dọc tuyến, đồng thời tăng cường liên kết vùng, bảo đảm quốc phòng, an ninh và tạo nền tảng phát triển bền vững cho khu vực Tây Bắc.