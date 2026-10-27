Quốc hội Ai Cập cho phép hỗ trợ quân sự cho Saudi Arabia

Theo hãng tin Reuters, ít nhất 2/3 số nghị sĩ đã ủng hộ quyết định trên trong phiên họp kín của Quốc hội Ai Cập ngày 26/10. Tuy nhiên, kết quả bỏ phiếu chi tiết không được công bố và Saudi Arabia chưa chính thức đề nghị Ai Cập triển khai binh sĩ.

Trước đó, Tổng thống al-Sisi nhấn mạnh sự hỗ trợ quân sự của Ai Cập chỉ giới hạn ở việc bảo vệ lãnh thổ và biên giới Saudi Arabia, không bao gồm các cuộc tấn công nhằm vào Yemen.

Trong khi đó, Chủ tịch Thượng viện Ai Cập Essam Farid cũng khẳng định đây là hoạt động mang tính phòng thủ, nhằm bảo vệ chủ quyền và các địa điểm linh thiêng của Saudi Arabia trước các cuộc tấn công từ bên ngoài.

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh lực lượng Houthi, được Iran hậu thuẫn và đang kiểm soát thủ đô Sanaa của Yemen, liên tiếp tấn công các mục tiêu chiến lược của Saudi Arabia, trong đó có sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh và các cơ sở của tập đoàn dầu khí quốc gia Saudi Aramco. Các cuộc tấn công đã gây gián đoạn hoạt động hàng không và xuất khẩu dầu mỏ.

Ai Cập có lợi ích trực tiếp trong việc bảo đảm an ninh Biển Đỏ, đặc biệt tại eo biển Bab el-Mandeb, tuyến hàng hải quan trọng kết nối Biển Đỏ với vịnh Aden và dẫn tới kênh đào Suez. Bất ổn tại khu vực này đã ảnh hưởng đến hoạt động vận tải biển và nguồn thu của Ai Cập từ kênh đào Suez.

Năm 2015, Cairo từng tham gia liên minh do Riyadh dẫn đầu trong chiến dịch quân sự tại Yemen, chủ yếu triển khai lực lượng hải quân để bảo vệ các tuyến hàng hải. Tuy nhiên, Ai Cập chưa tiến hành triển khai bộ binh quy mô lớn ở nước ngoài kể từ Chiến tranh vùng Vịnh năm 1991.