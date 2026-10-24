Quốc Học Huế - dấu ấn kiến trúc Đông Dương giữa lòng Cố đô

Qua thời gian, công trình vẫn giữ được nét cổ kính, trở thành một phần của di sản đô thị Huế, nơi lưu giữ ký ức của nhiều thế hệ thầy và trò, đồng thời tạo nên sức hút riêng đối với du khách khi đến thăm Cố đô. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Cổng trường THPT chuyên Quốc Học Huế. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Ngôi trường mang đường nét kiến trúc cân đối, không gian mở cùng sự hiện diện của cây xanh tạo nên tổng thể vừa bề thế, trang nhã, vừa gần gũi với khí hậu và cảnh quan xứ Huế. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Đậm phong cách kiến trúc Đông Dương, ngôi trường nổi bật với sắc đỏ trầm ấm, những dãy nhà cổ kính, hệ thống cửa vòm. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Qua thời gian, công trình vẫn giữ được nét cổ kính, trở thành một phần của di sản đô thị Huế. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Các hoạ tiết trang nhã được trang trí xen kẽ trong từng không gian kiến trúc của ngôi trường. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Ngôi trường gợi lên vẻ đẹp giao thoa giữa kiến trúc phương Tây và những yếu tố kiến trúc bản địa. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Ngôi trường mang đậm phong cách kiến trúc Đông Dương. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Ngôi trường gợi lên vẻ đẹp giao thoa giữa kiến trúc phương Tây và những yếu tố kiến trúc bản địa. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Ngôi trường mang đậm phong cách kiến trúc Đông Dương, ngôi trường nổi bật với sắc đỏ trầm ấm, hệ thống cửa vòm, hành lang rộng và mái ngói hài hòa gợi lên vẻ đẹp giao thoa giữa kiến trúc phương Tây và những yếu tố kiến trúc bản địa. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Ngôi trường nổi bật với sắc đỏ trầm ấm, hệ thống cửa vòm, hành lang rộng và mái ngói hài hòa gợi lên vẻ đẹp giao thoa giữa kiến trúc phương Tây và những yếu tố kiến trúc bản địa. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)